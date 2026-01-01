сегодня



Гитарист DREAM THEATER о работе с Дезмондом Чайлдом



JOHN PETRUCCI в недавнем интервью вспомнил о сотрудничестве с Дезмондом Чайлдом, благодаря которому была написана песня "You Not Me", вошедшая в альбом "Falling Into Infinity":



«Я помню, что мы сочинили эту песню в её первоначальном виде. Думаю, это был первый и единственный раз, когда такое произошло, но лейбл решил, что хочет, чтобы мы записывали более коммерческие песни, и предложил нам поработать с Чайлдом. Это было нечто новое. Мы никогда раньше этого не делали. Я помню, как полетел к нему, мы встретились и стали работать. Было очень весело, я побывал в его студии. Но, опять же, больше подобного не повторилось. Это был единственный раз, когда мы так поступили. Опять же, было интересно познакомиться с ним, работать над песней вместе и улучшить её. Это был новый опыт».







