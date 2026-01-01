Arts
*Новое видео POPPY 61
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 34
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
Dream Theater

27 янв 2026 : 		 Гитарист DREAM THEATER о работе с Дезмондом Чайлдом

19 янв 2026 : 		 DREAM THEATER продолжат выпуск концертных релизов

5 янв 2026 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Нам по кайфу играть новую пластинку!»

29 дек 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Выступать на высоком уровне всегда круто!»

26 дек 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER об отношениях с поклонниками

16 дек 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мы начнем думать о новом альбоме в конце 2026»

20 ноя 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад исполнять партии другого MIKE'a

11 ноя 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

10 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER в кино

22 окт 2025 : 		 Новые релизы DREAM THEATER выйдут осенью

17 окт 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 окт 2025 : 		 DREAM THEATER не поедут в Европу в 26

10 окт 2025 : 		 DREAM THEATER в Ernie Ball

6 окт 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER о возвращении в группу Mike'a

20 сен 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

7 сен 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом

4 сен 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 сен 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о возвращении барабанщика

16 авг 2025 : 		 DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".

11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

2 авг 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура

1 авг 2025 : 		 DREAM THEATER выступили в Пловдиве

19 июл 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»

8 июл 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили кавер-версию PINK FLOYD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»

4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside
Гитарист DREAM THEATER о работе с Дезмондом Чайлдом



JOHN PETRUCCI в недавнем интервью вспомнил о сотрудничестве с Дезмондом Чайлдом, благодаря которому была написана песня "You Not Me", вошедшая в альбом "Falling Into Infinity":

«Я помню, что мы сочинили эту песню в её первоначальном виде. Думаю, это был первый и единственный раз, когда такое произошло, но лейбл решил, что хочет, чтобы мы записывали более коммерческие песни, и предложил нам поработать с Чайлдом. Это было нечто новое. Мы никогда раньше этого не делали. Я помню, как полетел к нему, мы встретились и стали работать. Было очень весело, я побывал в его студии. Но, опять же, больше подобного не повторилось. Это был единственный раз, когда мы так поступили. Опять же, было интересно познакомиться с ним, работать над песней вместе и улучшить её. Это был новый опыт».




просмотров: 167

