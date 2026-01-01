сегодня



TERMINAL завершают работу над музыкой



В недавнем интервью у бывшего гитариста TESLA Tommy Skeoch спросили, как дела с материалом TERMINAL:



«Brian, чувак, он просто обожает заниматься всякой х... ой и общаться с людьми. Он такой забавный. Я считаю, он и Chris — он встретил Chris'a, и он общался с ним — я не знаю всей истории — в любом случае, они решили, что будут джемовать вместе, и начали писать песни. Потом он сказал Chris'y: "Я попрошу Tommy [поучаствовать в проекте]", и Chris такой: "Океей". В общем, он пригласил меня, и я : "Да, черт возьми. Звучит очень крутецки"... Так что мне пришлось, черт возьми, согласиться на это. И, ко всему прочему, это же Brian. Плюс отличный барабанщик. И еще Josey, да. Brian назвал нескольких певцов, и Josey как раз тот, кто сделает все как доктор прописал. Посмотрим, что из всего этого получится. Он еще ничего не записал, так что я не могу сказать. Я просто знаю, что у нас есть музыка, мы занимаемся проектом и заканчиваем работу над музыкой для него. Обычно я так и поступаю, когда пишу — сначала сочиняю музыку, а потом добавляю к ней тексты».







+0 -0



просмотров: 54

