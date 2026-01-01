Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

Terminal

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

TERMINAL завершают работу над музыкой



zoom
В недавнем интервью у бывшего гитариста TESLA Tommy Skeoch спросили, как дела с материалом TERMINAL:

«Brian, чувак, он просто обожает заниматься всякой х... ой и общаться с людьми. Он такой забавный. Я считаю, он и Chris — он встретил Chris'a, и он общался с ним — я не знаю всей истории — в любом случае, они решили, что будут джемовать вместе, и начали писать песни. Потом он сказал Chris'y: "Я попрошу Tommy [поучаствовать в проекте]", и Chris такой: "Океей". В общем, он пригласил меня, и я : "Да, черт возьми. Звучит очень крутецки"... Так что мне пришлось, черт возьми, согласиться на это. И, ко всему прочему, это же Brian. Плюс отличный барабанщик. И еще Josey, да. Brian назвал нескольких певцов, и Josey как раз тот, кто сделает все как доктор прописал. Посмотрим, что из всего этого получится. Он еще ничего не записал, так что я не могу сказать. Я просто знаю, что у нас есть музыка, мы занимаемся проектом и заканчиваем работу над музыкой для него. Обычно я так и поступаю, когда пишу — сначала сочиняю музыку, а потом добавляю к ней тексты».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 54

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом