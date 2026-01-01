сегодня



Новое видео EDGE OF PARADISE



"Martyr (Monster)", новое видео группы EDGE OF PARADISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Prophecy, выпущенного седьмого марта на Napalm Records:



"Death Note"

"Give It To Me (Mind Assassin)" ( feat. Ben V. from Ludovico)

"Prophecy Unbound"

"Sad Life Of A Rose"

"Rogue (Aim For The Kill)"

"Hear Me"

"The Other Side Of Fear"

"Martyr (Monster)"

"Relive Again"

"Falling Light"















