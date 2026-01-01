Arts
*

Edge of Paradise

*



27 янв 2026 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

15 окт 2025 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

22 сен 2025 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

28 июл 2025 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

29 апр 2025 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

8 мар 2025 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

5 фев 2025 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

9 янв 2025 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

9 апр 2024 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

5 фев 2024 : 		 Акустическое видео EDGE OF PARADISE

18 дек 2023 : 		 Кавер-версия THE SMASHING PUMPKINS от EDGE OF PARADISE

14 июл 2023 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

17 июн 2023 : 		 Видео с текстом от EDGE OF PARADISE

31 май 2023 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

24 май 2023 : 		 Новая песня EDGE OF PARADISE

3 май 2023 : 		 Новая песня EDGE OF PARADISE

9 мар 2023 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

22 июл 2022 : 		 Кавер-версия GUNS N' ROSES от EDGE OF PARADISE

10 май 2022 : 		 Анимационное видео от EDGE OF PARADISE

18 мар 2022 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

22 фев 2022 : 		 Видео с текстом от EDGE OF PARADISE

15 фев 2022 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

13 дек 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от EDGE OF PARADISE

28 сен 2021 : 		 Видео с текстом от EDGE OF PARADISE

25 авг 2021 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

2 авг 2021 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE
Новое видео EDGE OF PARADISE



"Martyr (Monster)", новое видео группы EDGE OF PARADISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Prophecy, выпущенного седьмого марта на Napalm Records:

"Death Note"
"Give It To Me (Mind Assassin)" ( feat. Ben V. from Ludovico)
"Prophecy Unbound"
"Sad Life Of A Rose"
"Rogue (Aim For The Kill)"
"Hear Me"
"The Other Side Of Fear"
"Martyr (Monster)"
"Relive Again"
"Falling Light"








1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
