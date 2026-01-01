Новое видео EDGE OF PARADISE

"Martyr (Monster)", новое видео группы EDGE OF PARADISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Prophecy, выпущенного седьмого марта на Napalm Records:
"Death Note"
"Give It To Me (Mind Assassin)" ( feat. Ben V. from Ludovico)
"Prophecy Unbound"
"Sad Life Of A Rose"
"Rogue (Aim For The Kill)"
"Hear Me"
"The Other Side Of Fear"
"Martyr (Monster)"
"Relive Again"
"Falling Light"
