×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новое видео POPPY
61
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
43
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
34
SOPHIE LLOYD исполняет OASIS
33
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео POPPY
61
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
43
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
34
SOPHIE LLOYD исполняет OASIS
33
все новости группы
Torture Squad
Бразилия
Death Metal
http://www.torturesquad.net
Myspace:
http://www.myspace.com/torturesquadband
Facebook:
http://www.facebook.com/torturesquad
27 янв 2026
:
Новое видео TORTURE SQUAD
11 ноя 2025
:
Новое видео TORTURE SQUAD
11 июл 2025
:
Новое видео TORTURE SQUAD
1 мар 2025
:
Новое видео TORTURE SQUAD
3 дек 2024
:
Новое видео TORTURE SQUAD
21 апр 2024
:
Новое видео TORTURE SQUAD
1 ноя 2023
:
Новое видео TORTURE SQUAD
22 авг 2023
:
Новое видео TORTURE SQUAD
23 июл 2023
:
Видео с текстом от TORTURE SQUAD
3 июл 2023
:
Гитарист SEPULTURA записался с TORTURE SQUAD
29 ноя 2022
:
Новое видео TORTURE SQUAD
6 ноя 2020
:
Профессиональное видео полного выступления TORTURE SQUAD
14 окт 2020
:
TORTURE SQUAD вернулись к работе над альбомом
4 ноя 2019
:
Вокалист TESTAMENT выступил с TORTURE SQUAD
26 янв 2013
:
TORTURE SQUAD в новом альбоме расскажут о бразильской военной диктатуре
сегодня
Новое видео TORTURE SQUAD
Buried Alive, новое видео TORTURE SQUAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Devilish".
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 123
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет