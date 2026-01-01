Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео POPPY 61
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 33
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео POPPY 61
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 33
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
[= ||| все новости группы



*

Ignescent

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео IGNESCENT



zoom
,Chariot Of Fire feat.CLINT LOWERY, новое видео группы IGNESCENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eternal", релиз которого намечен на 20 марта:

1. Joker
2. Scream
3. Fight For Me
4. Fearless
5. Shame Shadow
6. Our Love Dies
7. Light Up The Night
8. In The Dark
9. Chariot Of Fire
10. Eternal




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 61

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом