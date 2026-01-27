сегодня



ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили хит X-RAY SPEX



ROBERT FRIPP с женой Toyah'ей Willcox продолжают играть кавер-версии — на этот раз настал момент для композиции X-RAY SPEX “Oh Bondage Up Yours!,”











