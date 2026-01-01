×
Winger
США
Hard Rock
Heavy Metal
http://www.wingertheband.com
Myspace:
http://www.myspace.com/kipwingermusic
Facebook:
https://www.facebook.com/Officialwinger
28 янв 2026
:
Гитарист WINGER на NAMM 2026
15 дек 2025
:
Барабанщик WINGER: «Мы долго готовились к уходу»
6 май 2025
:
KIP WINGER: «Нас толком так и не поняли»
15 апр 2025
:
Видео с выступления WINGER
24 мар 2025
:
REB BEACH о конце WINGER
23 мар 2025
:
KIP WINGER о финальном шоу WINGER
22 сен 2024
:
Видео полного выступления WINGER
25 сен 2023
:
Видео полного выступления WINGER
23 сен 2023
:
REB BEACH о первом хите WINGER
22 сен 2023
:
Демо-записи WINGER выйдут в бокс-сете
5 сен 2023
:
Гитаристу WINGER 60
20 авг 2023
:
Новое видео WINGER
24 июл 2023
:
KIP WINGER: «Мы не собираемся продолжать деятельность WINGER слишком долго»
17 июл 2023
:
Видео с выступления WINGER
5 май 2023
:
Новое видео WINGER
12 апр 2023
:
Лидер WINGER — об общении с поклонниками
6 апр 2023
:
Новое видео WINGER
18 мар 2023
:
KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним
16 мар 2023
:
Тизер нового альбома WINGER
10 мар 2023
:
Новое видео WINGER
5 мар 2023
:
Обложка нового альбома WINGER
30 янв 2023
:
Одна песня WINGER вас точно удивит!
7 дек 2022
:
WINGER готовят новый альбом
17 мар 2022
:
WINGER исполняют ALICE COOPER, JEFFERSON STARSHIP; DOKKEN, JOURNEY
7 сен 2021
:
WINGER отменил концерты из-за случаев COVID-19
6 июл 2021
:
Видео полного выступления WINGER
17 фев 2021
:
KIP WINGER записывает вокал
14 дек 2020
:
У WINGER есть семь песен
12 ноя 2020
:
Новый альбом WINGER будет «тяжёлым и прогрессивным»
17 окт 2020
:
Гитарист WINGER представил новый трек
15 сен 2020
:
Гитарист WINGER выпускает сольную работу
12 авг 2020
:
WINGER — о работе на удалёнке
9 май 2020
:
У WINGER есть новые песни
27 апр 2020
:
ALICE COOPER, KLAUS MEINE, JEFF SCOTT SOTO и другие в карантинном видео WINGER
24 авг 2019
:
KIP WINGER скорбит по брату
23 апр 2019
:
WINGER начнут работу над новым альбомом летом
23 янв 2019
:
KIP WINGER: «Скорее рак на горе свистнет, чем мы окажемся в Зале славы рок-н-ролла»
2 фев 2018
:
Трейлер нового бокс-сета KIP WINGER
24 янв 2018
:
Бокс-сет KIP WINGER выйдет весной
8 июн 2016
:
Классический альбом KIP WINGER возглавил чарты iTunes
27 апр 2016
:
KIP WINGER выпустит альбом классической музыки
17 ноя 2015
:
Концертное видео WINGER
2 окт 2014
:
Новое видео WINGER
27 сен 2014
:
Туровое издание нового альбома WINGER выйдет в ноябре
20 сен 2014
:
Новое видео WINGER
9 апр 2014
:
Новое видео WINGER
26 мар 2014
:
Новое видео WINGER
5 мар 2014
:
Новое видео WINGER
27 фев 2014
:
Новый альбом WINGER выйдет в апреле
19 фев 2014
:
Фрагмент новой песни WINGER
17 янв 2014
:
Название нового альбом WINGER
12 ноя 2013
:
Работа над альбомом WINGER близка к завершению
28 янв 2013
:
Участники WINGER/WHITESNAKE выступили с оркестром
20 окт 2009
:
Новые песни WINGER
сегодня
Гитарист WINGER на NAMM 2026
Видео с выступления в рамках NAMM 2026 Reb'a Beach'a, доступно для просмотра ниже.
просмотров: 67
