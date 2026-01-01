Arts
Новости
*Новое видео POPPY 63
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
28 янв 2026 : 		 Гитарист WINGER на NAMM 2026

15 дек 2025 : 		 Барабанщик WINGER: «Мы долго готовились к уходу»

6 май 2025 : 		 KIP WINGER: «Нас толком так и не поняли»

15 апр 2025 : 		 Видео с выступления WINGER

24 мар 2025 : 		 REB BEACH о конце WINGER

23 мар 2025 : 		 KIP WINGER о финальном шоу WINGER

22 сен 2024 : 		 Видео полного выступления WINGER

25 сен 2023 : 		 Видео полного выступления WINGER

23 сен 2023 : 		 REB BEACH о первом хите WINGER

22 сен 2023 : 		 Демо-записи WINGER выйдут в бокс-сете

5 сен 2023 : 		 Гитаристу WINGER 60

20 авг 2023 : 		 Новое видео WINGER

24 июл 2023 : 		 KIP WINGER: «Мы не собираемся продолжать деятельность WINGER слишком долго»

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления WINGER

5 май 2023 : 		 Новое видео WINGER

12 апр 2023 : 		 Лидер WINGER — об общении с поклонниками

6 апр 2023 : 		 Новое видео WINGER

18 мар 2023 : 		 KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним

16 мар 2023 : 		 Тизер нового альбома WINGER

10 мар 2023 : 		 Новое видео WINGER

5 мар 2023 : 		 Обложка нового альбома WINGER

30 янв 2023 : 		 Одна песня WINGER вас точно удивит!

7 дек 2022 : 		 WINGER готовят новый альбом

17 мар 2022 : 		 WINGER исполняют ALICE COOPER, JEFFERSON STARSHIP; DOKKEN, JOURNEY

7 сен 2021 : 		 WINGER отменил концерты из-за случаев COVID-19

6 июл 2021 : 		 Видео полного выступления WINGER
Гитарист WINGER на NAMM 2026



Видео с выступления в рамках NAMM 2026 Reb'a Beach'a, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 67

