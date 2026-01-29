Arts
Новости
*

Rage Against the Machine

*



29 янв 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE'96

2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE'93

12 янв 2025 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE набрали миллиард

1 дек 2024 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Я больше не плачу из-за рака»

4 янв 2024 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE всё

5 май 2023 : 		 Участники RAGE AGAINST THE MACHINE поблагодарили ЗCРНР

3 май 2023 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE введут в ЗСРнР

30 мар 2023 : 		 Будут ли еще концерты RAGE AGAINST THE MACHINE?

14 дек 2022 : 		 У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты

4 сен 2022 : 		 Концертное видео RAGE AGAINST THE MACHINE

19 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE собрали миллион

12 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили европейские концерты

10 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE открыли серию выступлений в Нью-Йорке

26 июл 2022 : 		 Гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE скинули со сцены

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

11 июн 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE репетируют перед туром

10 май 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за аборты

21 янв 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отложили тур до лета

4 дек 2021 : 		 Барабанщику RAGE AGAINST THE MACHINE провели операцию

31 май 2021 : 		 Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE перенёс операцию

19 май 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за палестинцев

10 апр 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE перенесли тур

6 мар 2021 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Драйв-ин-концерты не про нас»

21 дек 2020 : 		 TOM MORELLO: «Вообще удивлён, что RAGE AGAINST THE MACHINE смогли организовать концерт»

12 июн 2020 : 		 Альбом RAGE AGAINST THE MACHINE вернулся в чарты
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE'96



Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE, которое состоялось в рамках выступления на фестивале Pinkpop 1996, доступно для просмотра ниже:

“People Of The Sun”
“Know Your Enemy”
“Vietnow”
“Bombtrack”
“Down Rodeo”
“Bullet In The Head”
“Tire Me”
“Without A Face”
“Bulls On Parade”
“Zapata’s Blood”
“Black Steel In The Hour Of Chaos” (Public Enemy cover)
“Killing In The Name”




29 янв 2026
gravitgroove
Evil Empire - охрененный альбом был по музыке и текстам, которые Зак писал от сердца! Жаль, что Том Морело оказался обычным расчётливым рок эн ролльщиком.
просмотров: 199

