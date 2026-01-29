Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE'96
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE, которое состоялось в рамках выступления на фестивале Pinkpop 1996, доступно для просмотра ниже:
“People Of The Sun”
“Know Your Enemy”
“Vietnow”
“Bombtrack”
“Down Rodeo”
“Bullet In The Head”
“Tire Me”
“Without A Face”
“Bulls On Parade”
“Zapata’s Blood”
“Black Steel In The Hour Of Chaos” (Public Enemy cover)
“Killing In The Name”
