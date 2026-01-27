сегодня



Лидер OPETH почтил память бывшего басиста SCORPIONS



MIKAEL ÅKERFELDT опубликовал следующее сообщение:



«Скончался Фрэнсис Бухгольц и это реально очень печальное известие. Он был басистом в ‘самом’ (я полагаю) классическом составе Scorpions, состоявшем из Klaus, Rudolf, Jabs, Rarebell и Фрэнсиса. В 80-х они, наверное, были моей самой любимой группой в мире. Я люблю все эпохи the Scorps, но познакомился с ними благодаря альбому Blackout в начале 80-х, так что Фрэнсис стал моим кумиром, как и другие ребята из группы. Я его не знал и никогда не встречался с ним. Многие басисты, с которыми я встречался, — самые скромные люди в группе, в том числе и в моей собственной. Они закладывают основы вместе с барабанщиком и остаются на заднем плане. Во многом, я думаю, они этого и хотят. Фрэнсис, казалось, был именно таким. Он занимал не так много места, как остальные ребята из Ганновера, но его присутствие там было бесспорным. Я был потрясен их выступлением на ставшем классическим фестивале в Дортмунде в 83-м, который в том году транслировался по национальному телевидению здесь, в Швеции. Я не мог поверить, что действительно могу видеть, как эти парни “двигаются”. Такое ощущение, что это давние воспоминания с другой планеты.



В любом случае, я отвлекся....



Я хочу выразить наши самые искренние соболезнования семье и друзьям Бухгольца и, конечно же, поклонникам Фрэнсиса. Сегодня вечером у нас дома состоится вечер пластинок (потрясающе!), и есть вероятность (около 100%), что на проигрывателе будет несколько альбомов Scorpions. Фрэнсис Бухгольц, покойся с миром! С любовью от Opeth». http://www.the-scorpions.com







