Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео POPPY 58
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео POPPY 58
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 30
[= ||| все новости группы



*

Scorpions

*



27 янв 2026 : 		 Лидер OPETH почтил память бывшего басиста SCORPIONS

23 янв 2026 : 		 Умер бывший басист SCORPIONS

19 янв 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS'92

5 дек 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

22 ноя 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'02

17 ноя 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»

20 окт 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"

18 окт 2025 : 		 SCORPIONS в акустике'92

11 окт 2025 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Перед уходом мы попросили у Uli об одной услуге»

27 сен 2025 : 		 SCORPIONS в программе Stars 96

25 сен 2025 : 		 Зачем гитарист SCORPIONS создал группу

17 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

14 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

17 авг 2025 : 		 Басист ALICE COOPER выступил со SCORPIONS

15 авг 2025 : 		 SCORPIONS ждут подходящего времени

4 авг 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

30 июл 2025 : 		 SCORPIONS о "Coming Home Live"

28 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SCORPIONS

8 июл 2025 : 		 Видео с юбилейного концерта SCORPIONS

7 июл 2025 : 		 Первый трейлер фильма о SCORPIONS

4 июл 2025 : 		 SCORPIONS запишут концерт

29 июн 2025 : 		 Объявлены актёры фильма о SCORPIONS

26 июн 2025 : 		 SCORPIONS отметят юбилей новым сборником

8 июн 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 июн 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Я хотел вернуть рок в SCORPIONS!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер OPETH почтил память бывшего басиста SCORPIONS



zoom
MIKAEL ÅKERFELDT опубликовал следующее сообщение:

«Скончался Фрэнсис Бухгольц и это реально очень печальное известие. Он был басистом в ‘самом’ (я полагаю) классическом составе Scorpions, состоявшем из Klaus, Rudolf, Jabs, Rarebell и Фрэнсиса. В 80-х они, наверное, были моей самой любимой группой в мире. Я люблю все эпохи the Scorps, но познакомился с ними благодаря альбому Blackout в начале 80-х, так что Фрэнсис стал моим кумиром, как и другие ребята из группы. Я его не знал и никогда не встречался с ним. Многие басисты, с которыми я встречался, — самые скромные люди в группе, в том числе и в моей собственной. Они закладывают основы вместе с барабанщиком и остаются на заднем плане. Во многом, я думаю, они этого и хотят. Фрэнсис, казалось, был именно таким. Он занимал не так много места, как остальные ребята из Ганновера, но его присутствие там было бесспорным. Я был потрясен их выступлением на ставшем классическим фестивале в Дортмунде в 83-м, который в том году транслировался по национальному телевидению здесь, в Швеции. Я не мог поверить, что действительно могу видеть, как эти парни “двигаются”. Такое ощущение, что это давние воспоминания с другой планеты.

В любом случае, я отвлекся....

Я хочу выразить наши самые искренние соболезнования семье и друзьям Бухгольца и, конечно же, поклонникам Фрэнсиса. Сегодня вечером у нас дома состоится вечер пластинок (потрясающе!), и есть вероятность (около 100%), что на проигрывателе будет несколько альбомов Scorpions. Фрэнсис Бухгольц, покойся с миром! С любовью от Opeth».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 196

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом