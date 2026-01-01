Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 94
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 94
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
[= ||| все новости группы



*

Warbringer

*



30 янв 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления WARBRINGER

9 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления WARBRINGER

30 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления WARBRINGER

13 мар 2025 : 		 Новое видео WARBRINGER

12 фев 2025 : 		 Видео с текстом от WARBRINGER

8 янв 2025 : 		 Новый альбом WARBRINGER выйдет весной

25 янв 2024 : 		 Винилы WARBRINGER выйдут весной

24 дек 2023 : 		 Альбомы WARBRINGER на кассетах!

25 мар 2023 : 		 Новое видео WARBRINGER

12 сен 2022 : 		 Новое видео WARBRINGER

26 янв 2021 : 		 Видео с текстом от WARBRINGER

10 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WARBRINGER

15 мар 2020 : 		 Новое видео WARBRINGER

3 мар 2020 : 		 Новый альбом WARBRINGER выйдет весной

26 сен 2019 : 		 Новая песня WARBRINGER

19 авг 2018 : 		 Видео с текстом от WARBRINGER

15 авг 2018 : 		 Новый сингл WARBRINGER выйдет летом

30 мар 2017 : 		 Новый альбом WARBRINGER доступен для прослушивания

20 мар 2017 : 		 Видео полного выступления WARBRINGER

11 мар 2017 : 		 Новое видео WARBRINGER

24 фев 2017 : 		 Новая песня WARBRINGER

20 янв 2017 : 		 Новое видео WARBRINGER

13 дек 2016 : 		 Новый альбом WARBRINGER выйдет весной

24 июн 2016 : 		 WARBRINGER на NAPALM RECORDS

27 фев 2015 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от WARBRINGER

15 май 2014 : 		 WARBRINGER теряют участников
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления WARBRINGER



zoom
Профессиональное видео полного выступления WARBRINGER, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

00:00 Intro
01:01 Firepower Kills
05:27 Hunter-Seeker
10:20 Crushed Beneath the Tracks
14:54 Woe to the Vanquished
19:44 Living in a Whirlwind
24:00 The Sword and The Cross
30:36 Remain Violent
35:01 Living Weapon




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 72

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом