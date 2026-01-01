Профессиональное видео полного выступления WARBRINGER
Профессиональное видео полного выступления WARBRINGER, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
00:00 Intro
01:01 Firepower Kills
05:27 Hunter-Seeker
10:20 Crushed Beneath the Tracks
14:54 Woe to the Vanquished
19:44 Living in a Whirlwind
24:00 The Sword and The Cross
30:36 Remain Violent
35:01 Living Weapon
