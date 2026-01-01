×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новая песня PAPA ROACH
65
Новое видео POPPY
64
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
35
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новая песня PAPA ROACH
65
Новое видео POPPY
64
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
35
все новости группы
Demonic Resurrection
Индия
Black Metal
Death Metal
http://www.demonicresurrection.com
Myspace:
http://www.myspace.com/demonicresurrection
Facebook:
http://www.facebook.com/DemonicResurrection
29 янв 2026
:
Новая песня DEMONIC RESURRECTION
19 июн 2022
:
Новая песня DEMONIC RESURRECTION
17 мар 2022
:
Видео с текстом от DEMONIC RESURRECTION
19 июл 2021
:
Видео с текстом от DEMONIC RESURRECTION
26 апр 2021
:
Видео с текстом от DEMONIC RESURRECTION
7 апр 2020
:
Видео с текстом от DEMONIC RESURRECTION
20 мар 2020
:
Записи DEMONIC RESURRECTION доступны онлайн
9 июн 2019
:
Видео с выступления DEMONIC RESURRECTION
17 мар 2018
:
Новое видео DEMONIC RESURRECTION
1 фев 2018
:
Новое видео DEMONIC RESURRECTION
19 апр 2017
:
Новое видео DEMONIC RESURRECTION
26 янв 2017
:
Видео с текстом от DEMONIC RESURRECTION
8 янв 2017
:
Новый альбом DEMONIC RESURRECTION выйдет летом
21 сен 2016
:
DEMONIC RESURRECTION расстались с клавишником
16 авг 2016
:
Обучающие видео от DEMONIC RESURRECTION
7 апр 2015
:
DEMONIC RESURRECTION отмечают 15 лет
15 окт 2014
:
Новое видео DEMONIC RESURRECTION
27 май 2014
:
Семплы новых песен DEMONIC RESURRECTION
8 май 2014
:
Новый альбом DEMONIC RESURRECTION выйдет в июле
28 янв 2014
:
DEMONIC RESURRECTION нашли гитариста
10 янв 2014
:
DEMONIC RESURRECTION расстались с гитаристом
8 апр 2013
:
DEMONIC RESURRECTION начали работу над альбомом
19 фев 2012
:
Новый басист в DEMONIC RESURRECTION
26 дек 2011
:
Про-шот от DEMONIC RESURRECTION
7 янв 2010
:
Новое видео DEMONIC RESURRECTION
25 дек 2009
:
Обложка DEMONIC RESURRECTION
сегодня
Новая песня DEMONIC RESURRECTION
“The Great Famine”, новая песня DEMONIC RESURRECTION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “The Great Famine”, релиз которого намечен на шестое февраля:
“The Great Famine”
“Of Blindness And Divinity”
“Apocalyptic Dawn XXV”
http://www.demonicresurrection.com
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 66
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет