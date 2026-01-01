Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 65
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
Новости
O <- TOP5 <-
Demonic Resurrection

29 янв 2026 : 		 Новая песня DEMONIC RESURRECTION

19 июн 2022 : 		 Новая песня DEMONIC RESURRECTION

17 мар 2022 : 		 Видео с текстом от DEMONIC RESURRECTION

19 июл 2021 : 		 Видео с текстом от DEMONIC RESURRECTION

26 апр 2021 : 		 Видео с текстом от DEMONIC RESURRECTION

7 апр 2020 : 		 Видео с текстом от DEMONIC RESURRECTION

20 мар 2020 : 		 Записи DEMONIC RESURRECTION доступны онлайн

9 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEMONIC RESURRECTION

17 мар 2018 : 		 Новое видео DEMONIC RESURRECTION

1 фев 2018 : 		 Новое видео DEMONIC RESURRECTION

19 апр 2017 : 		 Новое видео DEMONIC RESURRECTION

26 янв 2017 : 		 Видео с текстом от DEMONIC RESURRECTION

8 янв 2017 : 		 Новый альбом DEMONIC RESURRECTION выйдет летом

21 сен 2016 : 		 DEMONIC RESURRECTION расстались с клавишником

16 авг 2016 : 		 Обучающие видео от DEMONIC RESURRECTION

7 апр 2015 : 		 DEMONIC RESURRECTION отмечают 15 лет

15 окт 2014 : 		 Новое видео DEMONIC RESURRECTION

27 май 2014 : 		 Семплы новых песен DEMONIC RESURRECTION

8 май 2014 : 		 Новый альбом DEMONIC RESURRECTION выйдет в июле

28 янв 2014 : 		 DEMONIC RESURRECTION нашли гитариста

10 янв 2014 : 		 DEMONIC RESURRECTION расстались с гитаристом

8 апр 2013 : 		 DEMONIC RESURRECTION начали работу над альбомом

19 фев 2012 : 		 Новый басист в DEMONIC RESURRECTION

26 дек 2011 : 		 Про-шот от DEMONIC RESURRECTION

7 янв 2010 : 		 Новое видео DEMONIC RESURRECTION

25 дек 2009 : 		 Обложка DEMONIC RESURRECTION
Новая песня DEMONIC RESURRECTION



“The Great Famine”, новая песня DEMONIC RESURRECTION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “The Great Famine”, релиз которого намечен на шестое февраля:

“The Great Famine”
“Of Blindness And Divinity”
“Apocalyptic Dawn XXV”




просмотров: 66

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
