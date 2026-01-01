Arts
*

Gunshine

*
| - |

|||| 29 янв 2026

Новое видео GUNSHINE



zoom
Goth Girl, новое видео GUNSHINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Grand Rising, релиз которого намечен на 24 июля на Create Music Group.

Grand Rising
Finite
Goth Girl
Single Looks Good On You
My Oh Miley
Mystery
Man Down
Leave The Light On
I Know You Love Me
Capt’n Save A Hoe
Shark Lounge (feat. Michael Starr)
Valentine
Table Dancing




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
