сегодня



Новая песня WRECK-DEFY



“Under The Sun”, новое видео WRECK-DEFY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Dissecting The Leech, релиз которого намечен на 20 февраля на Massacre Records.







+0 -0



просмотров: 49

