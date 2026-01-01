×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новая песня PAPA ROACH
65
Новое видео POPPY
64
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
35
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новая песня PAPA ROACH
65
Новое видео POPPY
64
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
35
все новости группы
Wreck-Defy
Канада
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/Underground4560/
29 янв 2026
:
Новая песня WRECK-DEFY
18 дек 2025
:
Новое видео WRECK-DEFY
25 фев 2022
:
Видео с текстом от WRECK-DEFY
16 дек 2021
:
Видео с текстом от WRECK-DEFY
17 ноя 2021
:
Видео с текстом от WRECK-DEFY
26 май 2021
:
Видео с текстом от WRECK-DEFY
12 янв 2021
:
Видео с текстом от WRECK-DEFY
16 авг 2020
:
Видео с текстом от WRECK-DEFY
9 окт 2019
:
Новый альбом WRECK-DEFY выйдет в следующем году
27 сен 2019
:
Видео с текстом от WRECK-DEFY
5 апр 2018
:
Бывший вокалист ANNIHILATOR в WRECK-DEFY
31 авг 2017
:
Бывший барабанщик MEGADETH на альбоме WRECK-DEFY
сегодня
Новая песня WRECK-DEFY
“Under The Sun”, новое видео WRECK-DEFY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Dissecting The Leech, релиз которого намечен на 20 февраля на Massacre Records.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 49
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет