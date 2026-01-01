Arts
Wreck-Defy

29 янв 2026 : 		 Новая песня WRECK-DEFY

18 дек 2025 : 		 Новое видео WRECK-DEFY

25 фев 2022 : 		 Видео с текстом от WRECK-DEFY

16 дек 2021 : 		 Видео с текстом от WRECK-DEFY

17 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от WRECK-DEFY

26 май 2021 : 		 Видео с текстом от WRECK-DEFY

12 янв 2021 : 		 Видео с текстом от WRECK-DEFY

16 авг 2020 : 		 Видео с текстом от WRECK-DEFY

9 окт 2019 : 		 Новый альбом WRECK-DEFY выйдет в следующем году

27 сен 2019 : 		 Видео с текстом от WRECK-DEFY

5 апр 2018 : 		 Бывший вокалист ANNIHILATOR в WRECK-DEFY

31 авг 2017 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH на альбоме WRECK-DEFY
Новая песня WRECK-DEFY



“Under The Sun”, новое видео WRECK-DEFY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Dissecting The Leech, релиз которого намечен на 20 февраля на Massacre Records.




просмотров: 49

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
