ROBIN McAULEY в новом треке EMOTIONAL FIRE



“Neon Glow” Feat. ROBIN McAULEY, новая песня EMOTIONAL FIRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Rising, выход которого состоялся 23 января на RN Records:

“Like A Phoenix”
“Turn Around (And Walk Away)”
“Neon Glow” (feat. Robin McAuley)
“Fire In Your Eyes”
“I Want You Here With Me”
“The Beast In Me” (Bonnie Pointer cover)
“What’s This Life?”
“Be With You”
“Somebody”
“Will You Be There”




