Новости
27 янв 2026 : 		 Новое видео SODOM

24 дек 2025 : 		 Гитарист SODOM: «Зачем выпускать альбом и потом не давать концерты?»

16 дек 2025 : 		 Концертное видео SODOM

26 ноя 2025 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

8 сен 2025 : 		 Умер бывший барабанщик SODOM

4 июн 2025 : 		 Новая песня SODOM

27 май 2025 : 		 Лидер SODOM: «Я не выставлял Witchhunter'a героем»

19 май 2025 : 		 Лидер SODOM: «Однажды я вернусь»

7 май 2025 : 		 Новое видео SODOM

2 май 2025 : 		 Лидер SODOM о решении снизить туровую активность

9 апр 2025 : 		 Новая песня SODOM

16 янв 2025 : 		 Лидер SODOM: «Я хочу снизить темп в этом году»

29 дек 2024 : 		 Лидер SODOM: «Мы не будем продавать встречи с фанатами!»

17 ноя 2024 : 		 Новое видео SODOM

11 окт 2024 : 		 Новое видео SODOM

6 сен 2024 : 		 SODOM готовят переиздание

22 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

4 июн 2024 : 		 SODOM целиком сыграли Agent Orange

29 сен 2023 : 		 Новое видео SODOM

26 авг 2023 : 		 Новый ЕР SODOM осенью

2 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты Big4-G? Отвечает лидер SODOM

3 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

25 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с полного выступления SODOM

20 дек 2022 : 		 Концертное видео SODOM 1993 года

6 дек 2022 : 		 Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку»

10 ноя 2022 : 		 SODOM обещают тяжёлый альбом
27 февраля BMG выпустят расширенную версию шестого студийного альбома SODOM, "Get What You Deserve", новый микс которому обеспечил Andy Brings. Новое издание будет содержать ремастированную и ремикшированную версию ЕР "Aber Bitte Mit Sahne", а также первое шоу с барабанщиком Гвидо "Атомик Стиф" Рихтером на двойном виниле и DVD. В бокс-сет также войдут фотографии и планировавшаяся оригинальная обложка Andreas Marschall.
Фрагмент из этого релиза, композиция Jabba The Hutt (Blitzkrieg Remix), доступна ниже.

LP1 – Get What You Deserve (2026 Remaster)
“Get What You Deserve”
“Jabba The Hutt”
“Jesus Screamer”
“Delight In Slaying”
“Die Stumme Ursel”
“Freaks Of Nature”
“Eat Me!”
“Unbury The Hatchet”
“Into Perdition”
“Sodomized”
“Fellows In Misery”
“Tribute To Moby Dick” (Instrumental)
“Silence Is Consent”
“Erwachet!”
“Gomorrah”
“Angel Dust”

LP2 – Get What You Deserve (Blitzkrieg Remix)
“Get What You Deserve”
“Jabba The Hutt”
“Jesus Screamer”
“Delight In Slaying”
“Die Stumme Ursel”
“Freaks Of Nature”
“Eat Me!”
“Unbury The Hatchet”
“Into Perdition”
“Sodomized”
“Fellows In Misery”
“Tribute To Moby Dick” (Instrumental)
“Silence Is Consent”
“Erwachet!”
“Gomorrah”
“Angel Dust”

LP3 – Aber bitte mit Sahne (2026 Remaster & Schweinskopf Remix*)
“Aber bitte mit Sahne”
“Sodomized”
“Abuse”
“Skinned Alive ’93”
“Aber bitte mit Sahne”*
“Sodomized”*
“Abuse”*
“Skinned Alive ’93″*

DVD – Reincarnation Live 1993
– Live In Traunreut, Germany 1993
– Live At Metal Blast, Netherlands 1993
– Silence Is Consent raw video shoot & interview

LP4 & 5 – Live In Frischborn, Germany 1993
“Sodomy And Lust”
“An Eye For An Eye”
“One Step Over The Line”
“Skinned Alive”
“Remember The Fallen”
“Tarred And Feathered”
“Ausgebombt”
“Better Of Dead”
“Reincarnation”
“Shellfire Defense”
“The Saw Is The Law”
“Bullet In The Head”
“Sodomized”
“Outbreak Of Evil”
“Ace Of Spades”
“Wachturm”
“Bombenhagel”




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом