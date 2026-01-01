сегодня



Новое видео SODOM



27 февраля BMG выпустят расширенную версию шестого студийного альбома SODOM, "Get What You Deserve", новый микс которому обеспечил Andy Brings. Новое издание будет содержать ремастированную и ремикшированную версию ЕР "Aber Bitte Mit Sahne", а также первое шоу с барабанщиком Гвидо "Атомик Стиф" Рихтером на двойном виниле и DVD. В бокс-сет также войдут фотографии и планировавшаяся оригинальная обложка Andreas Marschall.

Фрагмент из этого релиза, композиция Jabba The Hutt (Blitzkrieg Remix), доступна ниже.



LP1 – Get What You Deserve (2026 Remaster)

“Get What You Deserve”

“Jabba The Hutt”

“Jesus Screamer”

“Delight In Slaying”

“Die Stumme Ursel”

“Freaks Of Nature”

“Eat Me!”

“Unbury The Hatchet”

“Into Perdition”

“Sodomized”

“Fellows In Misery”

“Tribute To Moby Dick” (Instrumental)

“Silence Is Consent”

“Erwachet!”

“Gomorrah”

“Angel Dust”



LP2 – Get What You Deserve (Blitzkrieg Remix)

“Get What You Deserve”

“Jabba The Hutt”

“Jesus Screamer”

“Delight In Slaying”

“Die Stumme Ursel”

“Freaks Of Nature”

“Eat Me!”

“Unbury The Hatchet”

“Into Perdition”

“Sodomized”

“Fellows In Misery”

“Tribute To Moby Dick” (Instrumental)

“Silence Is Consent”

“Erwachet!”

“Gomorrah”

“Angel Dust”



LP3 – Aber bitte mit Sahne (2026 Remaster & Schweinskopf Remix*)

“Aber bitte mit Sahne”

“Sodomized”

“Abuse”

“Skinned Alive ’93”

“Aber bitte mit Sahne”*

“Sodomized”*

“Abuse”*

“Skinned Alive ’93″*



DVD – Reincarnation Live 1993

– Live In Traunreut, Germany 1993

– Live At Metal Blast, Netherlands 1993

– Silence Is Consent raw video shoot & interview



LP4 & 5 – Live In Frischborn, Germany 1993

“Sodomy And Lust”

“An Eye For An Eye”

“One Step Over The Line”

“Skinned Alive”

“Remember The Fallen”

“Tarred And Feathered”

“Ausgebombt”

“Better Of Dead”

“Reincarnation”

“Shellfire Defense”

“The Saw Is The Law”

“Bullet In The Head”

“Sodomized”

“Outbreak Of Evil”

“Ace Of Spades”

“Wachturm”

“Bombenhagel”







+0 -0



просмотров: 68

