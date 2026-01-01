Arts
Новости
Новое видео POPPY
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
SOPHIE LLOYD исполняет OASIS
Winterfylleth

28 янв 2026 : 		 Новое видео WINTERFYLLETH

25 авг 2024 : 		 Новое видео WINTERFYLLETH

27 июл 2024 : 		 Видео с текстом от WINTERFYLLETH

18 июн 2024 : 		 Новое видео WINTERFYLLETH

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления WINTERFYLLETH

17 сен 2019 : 		 Новые песни гитариста WINTERFYLLETH

19 ноя 2018 : 		 Фрагмент из переиздания альбома гитариста WINTERFYLLETH

14 ноя 2018 : 		 Гитарист WINTERFYLLETH переиздает дебютный альбом

17 сен 2014 : 		 Новая песня WINTERFYLLETH

9 авг 2014 : 		 Новая песня WINTERFYLLETH

7 сен 2012 : 		 Новый альбом WINTERFYLLETH доступен для прослушивания

20 авг 2012 : 		 Новая песня WINTERFYLLETH

7 авг 2012 : 		 Новая песня WINTERFYLLETH

1 авг 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WINTERFYLLETH
28 янв 2026

Новое видео WINTERFYLLETH



Heroes of a Hundred Fields, новое видео группы WINTERFYLLETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "THE UNYIELDING SEASON", релиз которого намечен на 27 марта на Napalm Records в следующих вариантах:

– 2LP Gatefold Marbled Orange Black Red, incl. 16pp Booklet – strictly limited to 200 copies worldwide (Napalm Mailorder exclusive)
– 2LP Gatefold Marbled Black Smoke, incl. lyric sheet – strictly limited to 300 copies worldwide (Napalm Mailorder exclusive)
– 2LP Gatefold Solid Fuchsia, incl. lyric sheet
– 1CD Digisleeve
– 2LP Gatefold Marbled Christallo Gold, incl. lyric sheet – strictly limited to 300 copies worldwide (band shop exclusive)
– Digital Album

Трек-лист:

“Heroes Of A Hundred Fields”
“Echoes In The After”
“A Hollow Existence” (feat. Flagrum)
“Perdition’s Flame”
“The Unyielding Season”
“Unspoken Elegy” (feat. Arthur Thompson)
“In Ashen Wake”
“Towards Elysium”
“Where Dreams Once Grew”
“Enchantment” (Paradise Lost cover – Bonus Song)




