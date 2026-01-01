Фрагмент нового релиза DUFF MCKAGAN

DUFF MCKAGAN 31 октября выпустил концертный релиз "Lighthouse: Live From London", который доступен в цифровом варианте, на CD в диджипаке, на CD и Blu-ray и двойном виниле нескольких видов. Основой для него стала запись выступления пятого октября 2024 года в Assembly Hall:
01. Forgiveness
02. Chip Away
03. This Is The Song
04. I Saw God On 10th St.
05. Tenderness
06. Feel
07. Holy Water / I Wanna Be Your Dog
08. I Just Don't Know
09. Fallen Ones
10. Fallen
11. Wasted Heart
12. Longfeather
13. Just Another Shakedown
14. I Fought The Law
15. You're Crazy
16. Lighthouse
17. Can't Put Your Arms Around A Memory (feat. Steve Jones)
18. Heroes (feat. Steve Jones)
19. Don't Look Behind You
