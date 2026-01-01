×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новое видео POPPY
61
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
43
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
33
SOPHIE LLOYD исполняет OASIS
33
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео POPPY
61
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
43
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
33
SOPHIE LLOYD исполняет OASIS
33
все новости группы
Diamond Head
Великобритания
Heavy Metal
https://www.diamondheadofficial.com
Myspace:
http://www.myspace.com/diamondheadmusicltd
Facebook:
https://facebook.com/DiamondHeadOfficial/
27 янв 2026
:
Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD'18
15 июл 2025
:
Анимационное видео от DIAMOND HEAD
16 июн 2025
:
DIAMOND HEAD не закончился, но...
5 июн 2025
:
Гитарист DIAMOND HEAD: «Я кайфую в SAXON»
25 апр 2025
:
Концертный релиз DIAMOND HEAD выйдет летом
1 ноя 2024
:
Фотокнига DIAMOND HEAD выйдет весной
7 окт 2024
:
Почему Dave Mustaine любит DIAMOND HEAD?
14 сен 2024
:
Гитарист DIAMOND HEAD о выступлении с METALLICA
8 фев 2024
:
Гитарист DIAMOND HEAD о выступлениях с AC/DC в 1980 году
22 июн 2023
:
Комиксы от DIAMOND HEAD
13 янв 2023
:
DAVE MUSTAINE — о влиянии DIAMOND HEAD
26 ноя 2022
:
Гитарист DIAMOND HEAD: «METALLICA обеспечила мою жизнь»
21 сен 2022
:
Новое видео DIAMOND HEAD
8 сен 2022
:
BRIAN TATLER: «Если бы не METALLICA, я бы искал другую работу»
5 сен 2022
:
Гитарист DIAMOND HEAD — о новом материале
12 авг 2022
:
Переиздание DIAMOND HEAD выйдет осенью
20 апр 2022
:
Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD
9 дек 2021
:
Трибьют DIAMOND HEAD выйдет в 2022 году
6 сен 2021
:
Гитарист DIAMOND HEAD: «На юбилейные концерты METALLICA не звали»
24 дек 2020
:
Уроки от гитариста DIAMOND HEAD
3 дек 2020
:
Гитарист DIAMOND HEAD: «METALLICA оказала нам огромную услугу»
26 ноя 2020
:
Гитарист DIAMOND HEAD — о любимом альбоме METALLICA
20 ноя 2020
:
Кавер-версия METALLICA от DIAMOND HEAD
17 ноя 2020
:
Гитарист DIAMOND HEAD: «Мы выбрали эту песню METALLICA для кавера»
16 ноя 2020
:
BRIAN TATLER уже придумал новое для DIAMOND HEAD
30 окт 2020
:
Новая версия трека DIAMOND HEAD "Am I Evil?"
30 сен 2020
:
DIAMOND HEAD записали кавер-версию METALLICA
9 сен 2020
:
Гитарист DIAMOND HEAD: «У нас есть идеи для новых песен»
12 ноя 2019
:
Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD
26 авг 2019
:
Гитарист DIAMOND HEAD о сотрудничестве с фронтменом MEGADETH
14 авг 2019
:
Вокалист DIAMOND HEAD: «У нас не вышло с Dave'ом Mustaine'ом»
9 авг 2019
:
Видео с текстом от DIAMOND HEAD
26 апр 2019
:
Новое видео DIAMOND HEAD
20 мар 2019
:
Новое видео DIAMOND HEAD
28 фев 2019
:
Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет весной
30 дек 2017
:
DIAMOND HEAD с THRASHVILLE MANAGEMENT
4 дек 2017
:
Концертное видео DIAMOND HEAD
10 май 2017
:
Новое видео DIAMOND HEAD
16 сен 2016
:
Видео с выступления DIAMOND HEAD
13 сен 2016
:
Новое видео DIAMOND HEAD
2 сен 2016
:
DIAMOND HEAD начнут работать над новым альбомом в 2017
27 апр 2016
:
Гитарист DIAMOND HEAD об Axl/DC
21 апр 2016
:
Новый альбом DIAMOND HEAD доступен для прослушивания
22 мар 2016
:
Трейлер нового альбома DIAMOND HEAD
5 янв 2016
:
Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет в марте
8 июл 2015
:
DIAMOND HEAD начали запись
15 окт 2014
:
Из DIAMOND HEAD ушел вокалист
17 окт 2013
:
Видео с выступления DIAMOND HEAD
14 апр 2013
:
Видео с выступления DIAMOND HEAD
4 июл 2012
:
DIAMOND HEAD отменили выступление из-за подозрения на тромб у барабнщика
2 ноя 2011
:
Вышло переиздание DIAMOND HEAD
25 окт 2011
:
USB от DIAMOND HEAD
25 июл 2011
:
Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD
9 июн 2010
:
'Live At The BBC' DIAMOND HEAD выйдет в августе
3 янв 2009
:
Тройной CD от DIAMOND HEAD
сегодня
Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD'18
Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Hard Festival 2018, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 114
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет