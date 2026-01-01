Arts
Новости
*Новое видео POPPY 61
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 33
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*

Diamond Head

*



27 янв 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD'18

15 июл 2025 : 		 Анимационное видео от DIAMOND HEAD

16 июн 2025 : 		 DIAMOND HEAD не закончился, но...

5 июн 2025 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «Я кайфую в SAXON»

25 апр 2025 : 		 Концертный релиз DIAMOND HEAD выйдет летом

1 ноя 2024 : 		 Фотокнига DIAMOND HEAD выйдет весной

7 окт 2024 : 		 Почему Dave Mustaine любит DIAMOND HEAD?

14 сен 2024 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD о выступлении с METALLICA

8 фев 2024 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD о выступлениях с AC/DC в 1980 году

22 июн 2023 : 		 Комиксы от DIAMOND HEAD

13 янв 2023 : 		 DAVE MUSTAINE — о влиянии DIAMOND HEAD

26 ноя 2022 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «METALLICA обеспечила мою жизнь»

21 сен 2022 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

8 сен 2022 : 		 BRIAN TATLER: «Если бы не METALLICA, я бы искал другую работу»

5 сен 2022 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD — о новом материале

12 авг 2022 : 		 Переиздание DIAMOND HEAD выйдет осенью

20 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD

9 дек 2021 : 		 Трибьют DIAMOND HEAD выйдет в 2022 году

6 сен 2021 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «На юбилейные концерты METALLICA не звали»

24 дек 2020 : 		 Уроки от гитариста DIAMOND HEAD

3 дек 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «METALLICA оказала нам огромную услугу»

26 ноя 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD — о любимом альбоме METALLICA

20 ноя 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от DIAMOND HEAD

17 ноя 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «Мы выбрали эту песню METALLICA для кавера»

16 ноя 2020 : 		 BRIAN TATLER уже придумал новое для DIAMOND HEAD

30 окт 2020 : 		 Новая версия трека DIAMOND HEAD "Am I Evil?"
Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD'18



Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Hard Festival 2018, доступно для просмотра ниже.




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
