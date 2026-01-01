Arts
Новости
*Новое видео POPPY 61
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 33
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Новое видео POPPY 61
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 33
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*

Every King Has A Clown

*
Страна
InternationalМеждународный
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Новая песня EVERY KING HAS A CLOWN



zoom
"Victim Of The Night" feat. Mats Levén (Therion, Candlemass), новая песня EVERY KING HAS A CLOWN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Every King Has A Clown, релиз которого намечен на тридцатое января:

“Crucify Me”
“Cimmerian Nights”
“Victim Of The Night” feat. Mats Levén (Therion, Candlemass)
“Higher”
“Hear Me Calling”
“Defender”
“Dancing In The Dark”
“BloodWar”
“All We Need Is Rock And Roll”
“The King Has Lost His Crown” feat. Mark Boals (Yngwie Malmsteen)
“Revenge” feat. Ray Alder (Fates Warning)
“Dragon”




