“Forged In Metal”, концертное видео MANIMAL, доступно для просмотра ниже. Этот фрагмент первого концертного релиза коллектива, Manimal: Live At The Theater:
“Black Plague”
“The Dark”
“Manimalized”
“The Inevitable End”
“Trapped In The Shadows”
“Chains Of Fury”
“Invincible”
“Human Nature”
“Intermission”
“Burn In Hell”
“The Darkest Room”
“Traitor”
“Purgatorio”
“Psychopomp”
“Armageddon”
“Forged In Metal”
“Irresistible”
