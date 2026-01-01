Arts
Новости
27 янв 2026 : 		 Концертное видео MANIMAL

19 июн 2022 : 		 Новое видео MANIMAL

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от MANIMAL

6 сен 2021 : 		 Новое видео MANIMAL

8 авг 2021 : 		 Видео с текстом от MANIMAL

29 июн 2021 : 		 Новая песня MANIMAL

28 мар 2021 : 		 Новое видео MANIMAL

4 сен 2018 : 		 Новое видео MANIMAL

10 авг 2018 : 		 Новая песня MANIMAL

22 июл 2018 : 		 Новая песня MANIMAL

29 июн 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MANIMAL

29 авг 2017 : 		 Концертное видео MANIMAL

1 ноя 2016 : 		 Новое видео MANIMAL

4 июл 2016 : 		 Видео с текстом от MANIMAL

21 мар 2016 : 		 Концертное видео MANIMAL

22 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от MANIMAL

12 окт 2015 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER на новом альбоме MANIMAL

5 окт 2015 : 		 Новый альбом MANIMAL выйдет в ноябре

21 май 2009 : 		 MANIMAL выпустят новый альбом в июне
Концертное видео MANIMAL



“Forged In Metal”, концертное видео MANIMAL, доступно для просмотра ниже. Этот фрагмент первого концертного релиза коллектива, Manimal: Live At The Theater:

“Black Plague”
“The Dark”
“Manimalized”
“The Inevitable End”
“Trapped In The Shadows”
“Chains Of Fury”
“Invincible”
“Human Nature”
“Intermission”
“Burn In Hell”
“The Darkest Room”
“Traitor”
“Purgatorio”
“Psychopomp”
“Armageddon”
“Forged In Metal”
“Irresistible”






просмотров: 39

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
