AEROSMITH переиздают дебютный альбом



AEROSMITH 20 марта выпустят специальное издания дебютного альбома — "Aerosmith (Legendary Edition)". Релиз будет доступен в варианте пяти винилов, четырех винилов в слипкейсе, одном черном/одном цветном виниле, на тройном CD, на обычном диске и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, "Mama Kin (2024 Mix)", доступен ниже:



CD1 - "Aerosmith" Original Album Remastered 2024



01. Make It (2024 Remaster)

02. Somebody (2024 Remaster)

03. Dream On (2024 Remaster)

04. One Way Street (2024 Remaster)

05. Mama Kin (2024 Remaster)

06. Write Me A Letter (2024 Remaster)

07. Movin' Out (2024 Remaster)

08. Walkin' The Dog (2024 Remaster)



CD2 - "Aerosmith" Original Album Remixed 2024



01. Make It (2024 Mix)

02. Somebody (2024 Mix)

03. Dream On (2024 Mix)

04. One Way Street (2024 Mix)

05. Mama Kin (2024 Mix)

06. Write Me A Letter (2024 Mix)

07. Movin' Out (2024 Mix)

08. Walkin' The Dog (2024 Mix)



CD3 - Paul's Mall Live Performance March 20, 1973 + Bonus Tracks



01. Introduction (Live at Paul's Mall, 1973)

02. Make It (Live at Paul's Mall, 1973)

03. One Way Street (Live at Paul's Mall, 1973)

04. Somebody (Live at Paul's Mall, 1973)

05. Write Me A Letter (Live at Paul's Mall, 1973)

06. I Ain't Got You (Live at Paul's Mall, 1973)

07. Mother Popcorn (Live at Paul's Mall, 1973)

08. Movin' Out (Live at Paul's Mall, 1973)

09. Walkin' The Dog (Live at Paul's Mall, 1973)

10. Train Kept A Rollin' (Live at Paul's Mall, 1973)

11. Mama Kin (Live at Paul's Mall, 1973)



Bonus Tracks



12. Train Kept A Rollin' (Session Take)

13. Make It (Rehearsal Take)

14. Make It (Alternate Take)

15. Write Me A Letter (Alternate Take)

16. Harmonica Bass Jam Jelly (Session Take)

17. Joined At The Hip (Aerojam)







