Новости
*Новое видео POPPY 63
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
28 янв 2026 : 		 AEROSMITH переиздают дебютный альбом

5 дек 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD, Lainey Wilson

2 дек 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD

25 окт 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD и Steve Martin

19 сен 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD

18 сен 2025 : 		 AEROSMITH и YUNGBLUD выпустят ЕР

14 авг 2025 : 		 JOE PERRY о вокалисте AEROSMITH: «Он не хочет и не может гастролировать»

11 авг 2025 : 		 JOE PERRY о новом шоу AEROSMITH

8 июл 2025 : 		 Альбомы AEROSMITH выйдут в формате mini-LP в Японии

2 июл 2025 : 		 JOE PERRY: «Я надеюсь на новое шоу AEROSMITH»

12 апр 2025 : 		 Продюсер AEROSMITH надеется, что они еще смогут

14 янв 2025 : 		 Сборник AEROSMITH вновь в чартах

12 янв 2025 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы можем что-то еще сделать, но есть большое "если"»

29 дек 2024 : 		 Видео с выступления AEROSMITH 1997 года

1 дек 2024 : 		 Барабанщик AEROSMITH прикрывает кофейную лавочку

28 окт 2024 : 		 Новые фигурки AEROSMITH

15 окт 2024 : 		 Басист AEROSMITH дебютировал с CLOSE ENEMIES

5 окт 2024 : 		 CHRIS ROBINSON понимает решение AEROSMITH

26 сен 2024 : 		 Басист AEROSMITH работает с новой группой

14 сен 2024 : 		 AEROSMITH отметят юбилей Pump

31 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Над группой не первый раз сгустились тучки»

25 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, но гастролей в нём не будет»

11 авг 2024 : 		 Последний концерт AEROSMITH в 4К

6 авг 2024 : 		 JOE PERRY не исключает новой музыки от AEROSMITH

3 авг 2024 : 		 AEROSMITH завязывают с концертами

15 июл 2024 : 		 KELLY CLARKSON исполняет AEROSMITH
AEROSMITH переиздают дебютный альбом



zoom
AEROSMITH 20 марта выпустят специальное издания дебютного альбома — "Aerosmith (Legendary Edition)". Релиз будет доступен в варианте пяти винилов, четырех винилов в слипкейсе, одном черном/одном цветном виниле, на тройном CD, на обычном диске и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, "Mama Kin (2024 Mix)", доступен ниже:

CD1 - "Aerosmith" Original Album Remastered 2024

01. Make It (2024 Remaster)
02. Somebody (2024 Remaster)
03. Dream On (2024 Remaster)
04. One Way Street (2024 Remaster)
05. Mama Kin (2024 Remaster)
06. Write Me A Letter (2024 Remaster)
07. Movin' Out (2024 Remaster)
08. Walkin' The Dog (2024 Remaster)

CD2 - "Aerosmith" Original Album Remixed 2024

01. Make It (2024 Mix)
02. Somebody (2024 Mix)
03. Dream On (2024 Mix)
04. One Way Street (2024 Mix)
05. Mama Kin (2024 Mix)
06. Write Me A Letter (2024 Mix)
07. Movin' Out (2024 Mix)
08. Walkin' The Dog (2024 Mix)

CD3 - Paul's Mall Live Performance March 20, 1973 + Bonus Tracks

01. Introduction (Live at Paul's Mall, 1973)
02. Make It (Live at Paul's Mall, 1973)
03. One Way Street (Live at Paul's Mall, 1973)
04. Somebody (Live at Paul's Mall, 1973)
05. Write Me A Letter (Live at Paul's Mall, 1973)
06. I Ain't Got You (Live at Paul's Mall, 1973)
07. Mother Popcorn (Live at Paul's Mall, 1973)
08. Movin' Out (Live at Paul's Mall, 1973)
09. Walkin' The Dog (Live at Paul's Mall, 1973)
10. Train Kept A Rollin' (Live at Paul's Mall, 1973)
11. Mama Kin (Live at Paul's Mall, 1973)

Bonus Tracks

12. Train Kept A Rollin' (Session Take)
13. Make It (Rehearsal Take)
14. Make It (Alternate Take)
15. Write Me A Letter (Alternate Take)
16. Harmonica Bass Jam Jelly (Session Take)
17. Joined At The Hip (Aerojam)




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом