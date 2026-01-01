Arts
*

Lou Gramm

*



28 янв 2026 : 		 Новая песня LOU GRAMM

4 дек 2025 : 		 LOU GRAMM готовит сольный альбом

26 окт 2025 : 		 LOU GRAMM: «После операции я не мог вспомнить слова песен»

6 окт 2025 : 		 В следующем году LOU GRAMM выпустит новую пластинку

12 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM о вокалисте GUNS N' ROSES

10 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM не жалеет об уходе из FOREIGNER

14 июл 2024 : 		 LOU GRAMM: «А не продать ли мне?»

25 апр 2024 : 		 LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР

9 апр 2024 : 		 LOU GRAMM: «Если ты умен, то понимаешь, когда надо заканчивать»

8 апр 2024 : 		 LOU GRAMM об отношениях с MICK'ом JONES'ом

1 апр 2024 : 		 LOU GRAMM об уходе на пенсию

16 мар 2024 : 		 LOU GRAMM: «Пора завязывать»

24 янв 2024 : 		 LOU GRAMM исполнил классику FOREIGNER

28 ноя 2023 : 		 LOU GRAMM о своем заболевании

2 ноя 2023 : 		 LOU GRAMM исполнил FOREIGNER вместе с ASIA FEATURING JOHN PAYNE

24 окт 2023 : 		 LOU GRAMM о песне FOREIGNER "I Want To Know What Love Is": «Я не получил ни цента»

29 авг 2023 : 		 LOU GRAMM о неизданных песнях FOREIGNER: «Я буду удивлён, если они когда-нибудь увидят свет»

10 мар 2023 : 		 LOU GRAMM исполняет классику FOREIGNER

28 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Я уважаю Lou Gramm'a»

17 фев 2023 : 		 Видео с выступления LOU GRAMM

16 авг 2022 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

5 июн 2021 : 		 Вышел сборник LOU GRAMM

30 дек 2019 : 		 LOU GRAMM об уходе на покой: «Я потерял желание гастролировать»

18 янв 2019 : 		 LOU GRAMM о своём уходе

31 дек 2018 : 		 LOU GRAMM уходит со сцены

6 окт 2015 : 		 LOU GRAMM надеется что-то выпустить в 2016 году
Новая песня LOU GRAMM



"Young Love", новая песня группы LOU GRAMM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Released", выход которого запланирован на 27 марта на CD (HNE Recordings / Cherry Red Records) и виниле (Friday Music):

«Мой новый альбом "Released" представляет собой сборник неизданных песен, которые были записаны в 1980-х годах во время работы над тремя моими предыдущими сольными альбомами. Это мощные, проникновенные песни с великолепным винтажным звучанием, взятые прямо с моих старых многодорожечных кассет. Я долго готовил этот новый альбом, и это настоящее ностальгическое путешествие. Когда я достал эти песни из хранилища, я понял, что должен дописать их для своих поклонников по всему миру, чтобы они смогли ощутить то же, что и я, когда впервые услышал их после стольких лет. Для меня очень важно наконец увидеть релиз этого альбома, перенестись в прошлое, когда я снова услышу эту музыку, вспомнить о работе со всеми этими великими музыкантами и почувствовать, что мой каталог теперь полон!»

Трек-лист:

01. Young Love
02. Lightning Strikes
03. Walk The Walk
04. Long Gone
05. Heart And Soul
06. Long Hard Look
07. True Blue Love (Unplugged)
08. Deeper Side of Love
09. Time Heals The Pain
10. Word Gets Around




