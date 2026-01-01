сегодня



Новая песня LOU GRAMM



"Young Love", новая песня группы LOU GRAMM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Released", выход которого запланирован на 27 марта на CD (HNE Recordings / Cherry Red Records) и виниле (Friday Music):



«Мой новый альбом "Released" представляет собой сборник неизданных песен, которые были записаны в 1980-х годах во время работы над тремя моими предыдущими сольными альбомами. Это мощные, проникновенные песни с великолепным винтажным звучанием, взятые прямо с моих старых многодорожечных кассет. Я долго готовил этот новый альбом, и это настоящее ностальгическое путешествие. Когда я достал эти песни из хранилища, я понял, что должен дописать их для своих поклонников по всему миру, чтобы они смогли ощутить то же, что и я, когда впервые услышал их после стольких лет. Для меня очень важно наконец увидеть релиз этого альбома, перенестись в прошлое, когда я снова услышу эту музыку, вспомнить о работе со всеми этими великими музыкантами и почувствовать, что мой каталог теперь полон!»



Трек-лист:



01. Young Love

02. Lightning Strikes

03. Walk The Walk

04. Long Gone

05. Heart And Soul

06. Long Hard Look

07. True Blue Love (Unplugged)

08. Deeper Side of Love

09. Time Heals The Pain

10. Word Gets Around







