Новости
*Новое видео POPPY 61
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
27 янв 2026 : 		 Новое видео NERVOSA

20 июн 2025 : 		 Новое видео NERVOSA

5 сен 2024 : 		 Видео полного выступления NERVOSA

29 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления NERVOSA

27 авг 2024 : 		 Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!»

8 авг 2024 : 		 Демонстрационное видео от NERVOSA

30 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления NERVOSA

27 сен 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

30 авг 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

2 авг 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

28 мар 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

20 фев 2023 : 		 Пополнение в NERVOSA

2 фев 2023 : 		 Потери в NERVOSA

13 янв 2023 : 		 Пополнение в NERVOSA

23 дек 2022 : 		 NERVOSA расстались с барабанщицей

23 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

3 мар 2021 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

1 фев 2021 : 		 Вокалистка NERVOSA: «Психиатрия и металл тесно связаны»

20 янв 2021 : 		 Новое видео NERVOSA

19 янв 2021 : 		 Рассказ об издании альбома NERVOSA

16 дек 2020 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

18 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

29 окт 2020 : 		 NERVOSA запустили серию роликов

13 окт 2020 : 		 Новое видео NERVOSA

6 май 2020 : 		 Новый состав NERVOSA

27 апр 2020 : 		 2⁄3 ушли из NERVOSA
Новое видео NERVOSA



"Slave Machine", новое видео группы ANOREXIA NERVOSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Slave Machine, выходящего третьего апреля на Napalm Records:

01. Impending Doom
02. Slave Machine
03. Ghost Notes
04. Beast Of Burden
05. You Are Not A Hero
06. Hate
07. The New Empire
08. 30 Seconds
09. Crawling For Your Pride
10. Learn Or Repeat
11. The Call
12. Speak In Fire




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
