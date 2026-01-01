Новое видео NERVOSA

"Slave Machine", новое видео группы ANOREXIA NERVOSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Slave Machine, выходящего третьего апреля на Napalm Records:
01. Impending Doom
02. Slave Machine
03. Ghost Notes
04. Beast Of Burden
05. You Are Not A Hero
06. Hate
07. The New Empire
08. 30 Seconds
09. Crawling For Your Pride
10. Learn Or Repeat
11. The Call
12. Speak In Fire
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет