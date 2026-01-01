сегодня



Будут ли POISON искать нового вокалиста?



У барабанщика POISON Rikki Rockett в интервью "The Johnny Rock Show" спросили, планируют ли участники группы поиск нового вокалиста, если они не смогут прийти к соглашению по поводу гастролей с Bret'ом Michaels'ом:



«Я бы не хотел этого делать. Если бы остальные участники группы захотели это сделать... и если бы я захотел, я бы хотел, чтобы это было лишь временно... Об этом не может быть и речи, но, честно говоря, мне эта идея не нравится!»







