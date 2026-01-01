Будут ли POISON искать нового вокалиста?

28 май 2023 :
Вокалист POISON: «Стадионный тур прошёл отлично»
28 апр 2023 :
POISON не развалится!
16 янв 2023 :
Барабанщик POISON: «7 лет без рака — здорово!»
3 янв 2023 :
Вокалист POISON о жизни с диабетом
18 дек 2022 :
Вокалист POISON: «Наша главная удача в том, что права на записи оставались у нас»
8 ноя 2022 :
Барабанщик POISON: «Социальные сети — новая пропагандистская машина»
13 сен 2022 :
Барабанщик POISON считает, что рок-н-ролл не умер
29 авг 2022 :
BRET MICHAELS хотел бы записать песню с POISON
26 авг 2022 :
JOSEY SCOTT присоединился на сцене к POISON
1 июл 2022 :
POISON отменили концерт в Нэшвилле
26 июн 2022 :
Барабанщик POISON: «Я понятия не имел, что Tommy что-то сломал»
23 июн 2022 :
Видео с выступления POISON
17 июн 2022 :
Видео с выступления POISON
11 июн 2022 :
POISON репетируют перед туром
26 апр 2022 :
Барабанщик POISON встал на сторону Майка Тайсона
4 окт 2021 :
Вскрытие от барабанщика POISON
28 июл 2021 :
Барабанщик POISON: «Рака нет!»
17 июл 2021 :
Барабанщик POISON заразился COVID-19
1 июл 2021 :
Бывший продюсер POISON, MÖTLEY CRÜE и TWISTED SISTER продал свои права на треки
8 апр 2021 :
RICHIE KOTZEN — о POISON: «Мы разобрались с этим дерьмом»
19 мар 2021 :
Барабанщик POISON получил дозу
24 ноя 2020 :
Барабанщик POISON: «Говорил и буду говорить!»
16 июл 2020 :
Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»
21 июн 2020 :
Вокалист POISON о сожалениях
7 июн 2020 :
Барабанщик POISON принял участие в протестах
22 май 2020 :
Вокалист POISON о будущем туров
21 май 2020 :
Вокалист POISON: «Мы не знаем про стадионный тур»
13 май 2020 :
Вокалист POISON: «Решение по туру еще не принято»
7 май 2020 :
Барабанщик POISON: «Ждем решения Live Nation»
23 апр 2020 :
Барабанщик POISON: «Року стоит несколько оживить себя»
13 апр 2020 :
Барабанщик POISON: «Подойдёте — стукну!»
10 апр 2020 :
Барабанщик POISON о туре: «Не знаю, будет или нет»
31 мар 2020 :
POISON в CENTRAL PENNSYLVANIA MUSIC HALL OF FAME
4 мар 2020 :
Вокалист POISON хотел бы выпустить одну песню
26 дек 2019 :
BRET MICHAELS из POISON's «ждёт не дождётся» стадионного тура с MÖTLEY CRUE и DEF LEPPARD
12 дек 2019 :
Вокалист POISON: «Пора бы нам выпустить одну/две новые песни»
3 дек 2019 :
Лидер POISON: «Тур с MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD? Это слухи!»
30 апр 2019 :
BRET MICHAELS «польщён» тем, что COREY TAYLOR исполняет классику POISON
26 фев 2019 :
Надежды барабанщика POISON
29 янв 2019 :
Барабанщик POISON о новом диске
27 дек 2018 :
BRET MICHAELS заявил, что POISON вернутся в 2020 году с новыми песнями
25 июн 2018 :
POISON посвятили шоу Винни Полу
8 май 2018 :
Выходит винил POISON
2 сен 2017 :
Новое видео POISON
30 авг 2017 :
Видео из тура POISON
10 май 2017 :
BRET MICHAELS о новом материале POISON
12 апр 2017 :
Видео с выступления POISON
10 апр 2017 :
POISON открыли тур
30 мар 2017 :
Первое фото POISON 2017 года
24 мар 2017 :
RIKKI ROCKETT: «SLASH был очень недоволен, что не попал в POISON»
30 янв 2017 :
Вокалист POISON хочет поехать в тур в 2018-м и записать альбом
10 янв 2017 :
BRET MICHAELS о туре POISON
27 окт 2016 :
Дебют POISON выйдет на виниле
6 окт 2016 :
Вокалист POISON всё ещё надеется на тур с DEF LEPPARD
26 сен 2016 :
Поедут ли POISON и DEF LEPPARD в совместный тур?
29 июл 2016 :
POISON и DEF LEPPARD поедут в тур в 2017 году
19 июл 2016 :
Барабанщик POISON хочет рассказать миру о своем излечении
16 июл 2016 :
Барабанщик POISON излечился от рака
20 апр 2016 :
Вокалист POISON: «Мы соберемся, 1000%»
10 апр 2016 :
Вокалист POISON уверен, что группа обязательно вернётся на сцену
18 дек 2015 :
RIKKI ROCKETT: «POISON нужно что-нибудь сделать!»
28 окт 2015 :
Вокалист POISON «уверен», что группа что-то сделает
23 июн 2015 :
Музыканты POISON исполнили композицию POISON
10 дек 2014 :
BRET MICHAELS о будущем POISON: "Вас ждёт самый громкий реюнион всех времён!"
6 ноя 2014 :
RIKKI ROCKETT не знает, поедет ли POISON в тур
26 окт 2014 :
POISON собрались для корпоратива
16 сен 2014 :
BRET MICHAELS: «Похоже, что POISON поедут в тур в 2015-м»
2 мар 2014 :
Один человек мешает туру POISON
4 мар 2013 :
У барабанщика POISON родился второй ребенок
23 сен 2012 :
У POISON нет конкретных планов по выпуску альбома
6 сен 2012 :
BRET MICHAELS: Почему SLASH не стал тем гитаристом, которого искали POISON
26 май 2011 :
POISON открыли юбилейный тур
28 мар 2011 :
Обложка нового сборника POISON
19 мар 2011 :
Вокалист POISON комментирует сборник "Double Dose"
10 ноя 2010 :
Новый сборник POISON дсотупен для прослушивания
25 май 2010 :
BRET MICHAELS выиграл конкурс "Celebrity Apprentice"
5 май 2010 :
BRET MICHAELS: "Мне повезло, что я выжил"
28 апр 2010 :
Новости о здоровье BRET'а MICHAELS'а
26 апр 2010 :
BRET MICHAELS остаётся в критическом состоянии
24 апр 2010 :
BRET MICHAELS очнулся после кровоизлияния в мозг
13 апр 2010 :
BRET MICHAELS перенёс экстренную операцию
29 янв 2010 :
Выход нового сингла BRET'а MICHAELS'а отложен
6 янв 2010 :
Новый сингл BRET'a MICHAELS'a выйдет в феврале
24 дек 2009 :
Демо-версия песни BRET'а MICHAELS'а
30 янв 2009 :
Фронтмен POISON рассказал о своих отношениях с Pamela'ой Anderson
7 янв 2007 :
POISON запишут альбом каверов
21 апр 2006 :
Фронтмен POISON готовит фильм об истории своей жизни
