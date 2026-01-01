SAVATAGE готовят концертный альбом из тура по Gutter Ballet
Jon Oliva опубликовал следующее сообщение:
«Тройной концертный альбом с Криссом был передан в звукозаписывающую компанию в этот понедельник, 26-го числа, и скоро выйдет. Это концерт из лос-анджелесского Palace во время тура «Gutter Ballet», и, на мой взгляд, это одно из лучших наших выступлений. Мы с Криссом были просто в огне в тот вечер — его игра была невероятной, мое пение — сильным, и да... я тоже был довольно забавным. Мы сделали ремикс и мастеринг всего шоу, и оно звучит просто потрясающе. Список песен просто фантастический, и энергия того вечера передается прекрасно. Это по-настоящему обязательная пластинка для каждого настоящего фаната SAVATAGE. Не могу дождаться, когда вы все его услышите!»
По сообщению Setlist.fm в тот вечер были сыграны:
01. City Beneath The Surface
02. White Witch
03. Of Rage And War
04. She's In Love
05. Mentally Yours
06. 24 Hrs. Ago
07. Legions
08. Strange Wings
09. Hounds
10. Temptation Revelation
11. When The Crowds Are Gone
12. The Dungeons Are Calling
13. Holocaust
14. Sirens
15. Power Of The Night
16. Hall Of The Mountain King
17. Gutter Ballet
18. Thorazine Shuffle
19. Devastation
