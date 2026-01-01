Arts
28 янв 2026 : 		 SAVATAGE готовят концертный альбом из тура по Gutter Ballet

31 июл 2025 : 		 CHRIS CAFFERY: «Музыка SAVATAGE так же вечна, как SABBATH, MAIDEN или PRIEST»

28 июн 2025 : 		 Видео полного выступления SAVATAGE

25 июн 2025 : 		 CHRIS CAFFERY о новых концертах SAVATAGE: «Ощущение, что мы и не останавливались»

19 июн 2025 : 		 Видео полного выступления SAVATAGE

15 июн 2025 : 		 SAVATAGE открыли европейский тур

29 май 2025 : 		 SAVATAGE в Бразилии

24 май 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «У нас плана хватит лет на десять»

21 май 2025 : 		 CHRIS CAFFERY: «В SAVATAGE есть нечто такое, что пробуждает во мне ребёнка»

28 апр 2025 : 		 JON OLIVA хочет начать запись SAVATAGE в январе

25 апр 2025 : 		 Видео полного выступления SAVATAGE

23 апр 2025 : 		 Первый большой концерт SAVATAGE за 20 лет

21 апр 2025 : 		 Первое за десять лет шоу SAVATAGE

16 апр 2025 : 		 JEFF PLATE: «Я удивлён, что меня позвали в SAVATAGE»

2 апр 2025 : 		 Клавишник SAVATAGE: «Меня тут чуть деревом не убило»

26 мар 2025 : 		 SAVATAGE нашли двух клавишников

23 мар 2025 : 		 SAVATAGE: 'ZAK STEVENS никогда не копировал Jon'a»

20 мар 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «На фанатских сайтах меня опускают куда больше, чем на новостных»

17 мар 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE о сет-листе будущих концертов

24 фев 2025 : 		 Басист SAVATAGE: «Сейчас мы продавцы футболок»

20 фев 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «Jon недостаточно здоров, чтобы выступить в этом году»

19 фев 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «Jon хочет, но не может»

5 фев 2025 : 		 JON OLIVA: «Альбом SAVATAGE у меня уже есть»

26 янв 2025 : 		 Барабанщик SAVATAGE о возвращении группы: «Катализатором этого стали наши поклонники»

17 янв 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE о возвращении группы к активной деятельности

13 янв 2025 : 		 Специальное издание SAVATAGE
SAVATAGE готовят концертный альбом из тура по Gutter Ballet



Jon Oliva опубликовал следующее сообщение:

«Тройной концертный альбом с Криссом был передан в звукозаписывающую компанию в этот понедельник, 26-го числа, и скоро выйдет. Это концерт из лос-анджелесского Palace во время тура «Gutter Ballet», и, на мой взгляд, это одно из лучших наших выступлений. Мы с Криссом были просто в огне в тот вечер — его игра была невероятной, мое пение — сильным, и да... я тоже был довольно забавным. Мы сделали ремикс и мастеринг всего шоу, и оно звучит просто потрясающе. Список песен просто фантастический, и энергия того вечера передается прекрасно. Это по-настоящему обязательная пластинка для каждого настоящего фаната SAVATAGE. Не могу дождаться, когда вы все его услышите!»

По сообщению Setlist.fm в тот вечер были сыграны:

01. City Beneath The Surface
02. White Witch
03. Of Rage And War
04. She's In Love
05. Mentally Yours
06. 24 Hrs. Ago
07. Legions
08. Strange Wings
09. Hounds
10. Temptation Revelation
11. When The Crowds Are Gone
12. The Dungeons Are Calling
13. Holocaust
14. Sirens
15. Power Of The Night
16. Hall Of The Mountain King
17. Gutter Ballet
18. Thorazine Shuffle
19. Devastation






