SAVATAGE готовят концертный альбом из тура по Gutter Ballet



Jon Oliva опубликовал следующее сообщение:



«Тройной концертный альбом с Криссом был передан в звукозаписывающую компанию в этот понедельник, 26-го числа, и скоро выйдет. Это концерт из лос-анджелесского Palace во время тура «Gutter Ballet», и, на мой взгляд, это одно из лучших наших выступлений. Мы с Криссом были просто в огне в тот вечер — его игра была невероятной, мое пение — сильным, и да... я тоже был довольно забавным. Мы сделали ремикс и мастеринг всего шоу, и оно звучит просто потрясающе. Список песен просто фантастический, и энергия того вечера передается прекрасно. Это по-настоящему обязательная пластинка для каждого настоящего фаната SAVATAGE. Не могу дождаться, когда вы все его услышите!»



По сообщению Setlist.fm в тот вечер были сыграны:



01. City Beneath The Surface

02. White Witch

03. Of Rage And War

04. She's In Love

05. Mentally Yours

06. 24 Hrs. Ago

07. Legions

08. Strange Wings

09. Hounds

10. Temptation Revelation

11. When The Crowds Are Gone

12. The Dungeons Are Calling

13. Holocaust

14. Sirens

15. Power Of The Night

16. Hall Of The Mountain King

17. Gutter Ballet

18. Thorazine Shuffle

19. Devastation











