сегодня



Вокалист CLAWFINGER: «Мы старые пердуны и не собираемся жить вечно!»



В рамках недавнего интервью Zak Tell ответил на вопрос, почему CLAWFINGER потребовалось 19 лет на то, чтобы записать новую пластинку:



«Итак, что же произошло… Чего не произошло? Жизнь. Когда мы выступали в нашем последнем туре в 2007 году, в самом конце 2007 года, мы уже знали, что у нас заканчиваются деньги, что случается с людьми постоянно. Дело в том, что с 93-го года мы зарабатывали на CLAWFINGER. Вплоть до 2007-го, начала 2008-го, мы фактически зарабатывали на CLAWFINGER, так что это был наш основной источник дохода. И мы могли бы целыми днями просиживать в студии, сочиняя песни и бездельничая. Когда наступил 2008 год, у нас больше не было такой роскоши, и нам пришлось делать то, что в конце концов приходится делать каждому, а именно искать работу. И в этом нет ничего уникального. Реальность заключалась в том, что нам нужно было найти работу. И вдруг мы оказались вынуждены работать с девяти до пяти, с понедельника по пятницу. Кроме того, у большинства из нас дети.



Мы выпустили семь альбомов. Мы записывались и гастролировали как белки в колесе в течение нескольких лет. После 2008 года мы продолжали выступать на фестивалях в течение нескольких лет, а затем, я думаю, постепенно все просто развалилось. И я не знаю, наверное, мы были разочарованы, нам просто казалось, что, возможно, CLAWFINGER исчерпали себя. Наверное, мы убедили себя, что так оно и было. Итак, в 2013 году мы расстались. А на самом деле мы провели всего один год, ничего не делая. Потом мы получили предложение от фестиваля в Швейцарии, за которое хорошо заплатили. Играли MOTÖRHEAD и куча других групп. И мы подумали: "А почему бы и нет?" Что мешает нам дать разовый концерт или пару концертов здесь и там?" Когда мы выступили на том концерте, мы вспомнили, как это было весело. Ну а следом начали поступать другие предложения, и постепенно снежный ком покатился снова. Вдруг оказалось, что наступила 25-я годовщина выхода дебютного альбома [CLAWFINGER, 1993] "Deaf Dumb Blind", и наш менеджер сказал: "Может быть, вам стоит отправиться в тур в честь этого". И мы подумали: "Да, почему бы и нет?" Проходит еще один год. Тем летом мы играем еще на нескольких фестивалях. Наш менеджер звонит, чтобы договориться с нами о встрече, он собирается приехать в Стокгольм, и говорит: "Ребята, если я сниму апартаменты в отеле, вы бы подумали о том, чтобы написать новую песню?" И мы такие: "Да". Мы всегда можем попробовать. Если это сработает, то сработает. Если нет, то нет." И через 24 часа у нас была новая песня "Save Our Souls". Не обязательно это была лучшая песня, которую мы когда-либо писали и записывали, но она далась нам легко, и мы повеселились. А потом мы отыграли еще несколько фестивалей, пару лет спустя записали еще одну песню — "Tear You Down". И вот тогда-то и возникло ощущение, что мы вернулись к звучанию CLAWFINGER. Затем у нас появилось еще несколько фестивалей, мы начали играть на нескольких фестивалях чаще, чем прошлым летом. Далее написали еще одну песню, потому что я нашел ритм, который Jocke [Skog, клавишные] сделал таким, что он показался мне хорошим, и мы выпустили "Environmental Patients". А потом мы начали посещать все больше и больше фестивалей. Прошлым летом мы отыграли на 14 фестивалях по всей Европе. Но в какой-то момент, а это было в 2022 году, может быть, в начале 23-го, у нас состоялась встреча с нашим менеджером в Zoom и он сказал: "Ребята, я знаю, что вы вроде как возвращаетесь к привычному образу жизни, и я знаю, что у вас есть, например, шесть-семь песен, которые вы написали. Может придумаете еще три, и мы могли бы выпустить альбом, прежде чем мы все умрем?" Вот откуда растут ноги названия нашей пластинки".



Рассказывая о том, что послужило вдохновением для "Before We All Die" и некоторых песен с альбома, Zak сказал:



«Отчасти это просто шутка, потому что мы старые пердуны и не собираемся жить вечно, так что нам лучше поторопиться и выпустить новый альбом. И, конечно, это еще и о том, что мы разрушаем ту единственную землю, которая у нас есть — мы буквально разрываем ее на части. Когда я просмотрел тексты песен, многие из них были о том, какие мы чертовски тупые… Название было задумано как шутка, но оно также очень хорошо сочеталось с песнями, которые у нас были. И обложка была разработана в соответствии с названием. Добавлю, что мы написали еще несколько песен, и последней песней, которую мы написали, стала той, что и дала название альбому. Потому что я спросил других ребят: "А не стоит ли нам написать песню, название которой совпадало бы с названием альбома?" Это означало бы, что всего у нас было бы 12 песен, что звучит лучше, чем 11. И к тому же получилось довольно крутое название для песни. Затем мы ее написали, она оказалось последней перед тем, как у нас появился готовый альбом. На самом деле мы написали и записали ее этим летом. Так что это самая свежая песня из всех, что у нас была».



На вопрос, начал ли CLAWFINGER уже писать новую музыку, он ответил:



«Мы не настолько структурированы. Люди спрашивали, будет ли новый альбом, и не займет ли это также 19 лет. Такое чувство, что мы снова влюбились в сочинительство и игру. Я имею в виду, мы никогда не разлюбили это полностью, но были годы, когда это больше походило на работу. И сейчас у нас такое чувство, что мы снова в хорошем настроении. Я хотел бы представить, что у нас будет новый альбом. Произойдет ли это через два года, пять лет, полтора года или нет, я не знаю, но я не думаю, что это займет 19 лет, если мы вообще столько протянем».







+0 -0



просмотров: 209

