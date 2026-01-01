Arts
Новости
*Новое видео POPPY 63
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
The Guess Who

28 янв 2026 : 		 Кавер-версия THE GUESS WHO от Robyn Adele Anderson

8 янв 2026 : 		 BURTON CUMMINGS и RANDY BACHMAN о будущем туре THE GUESS WHO

13 июн 2025 : 		 RANDY BACHMAN и BURTON CUMMINGS выступят как THE GUESS WHO

8 сен 2024 : 		 Участники THE GUESS WHO уладили спор

25 мар 2024 : 		 Новое видео THE GUESS WHO

13 янв 2024 : 		 Новое видео THE GUESS WHO

20 ноя 2023 : 		 Новое видео THE GUESS WHO

2 ноя 2023 : 		 Участники THE GUESS WHO судятся с участниками THE GUESS WHO

23 сен 2023 : 		 Новое видео THE GUESS WHO

30 июл 2023 : 		 Новое видео THE GUESS WHO

7 июн 2023 : 		 Новое видео THE GUESS WHO

9 апр 2023 : 		 Новая песня THE GUESS WHO

13 фев 2023 : 		 Новая песня THE GUESS WHO

25 апр 2019 : 		 Документальный фильм RANDY BACHMAN выйдет весной

25 дек 2018 : 		 Новое видео THE GUESS WHO

24 июл 2018 : 		 Новый альбом THE GUESS WHO выйдет осенью
Кавер-версия THE GUESS WHO от Robyn Adele Anderson



Robyn Adele Anderson опубликовала видео на собственное прочтение хита THE GUESS WHO
“American Woman”




просмотров: 105

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом