*Новое видео POPPY 63
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
Motionless in White

28 янв 2026 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

18 ноя 2025 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят сингл на зиму

12 апр 2025 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о новой пластинке

1 мар 2025 : 		 Когда новый MOTIONLESS IN WHITE? Когда надо!

27 авг 2024 : 		 Новый альбом MOTIONLESS IN WHITE выйдет в 2025

25 сен 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о важности контакта с фанатами

9 сен 2023 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

5 авг 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Мы всегда стараемся удивить»

9 июл 2023 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят переиздание

5 июн 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Люблю я Тейлор Сфивт»

24 ноя 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «А еще из METALLICA я бы спел...»

31 окт 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

12 июн 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «David меня похвалил!»

5 июн 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

13 май 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

14 апр 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 мар 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

8 сен 2021 : 		 У MOTIONLESS IN WHITE есть 16–17 песен

6 сен 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

20 авг 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

2 июл 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 май 2021 : 		 Новый стрим от MOTIONLESS IN WHITE пройдет летом

21 янв 2021 : 		 Вышли колыбельные MOTIONLESS IN WHITE

3 янв 2021 : 		 MOTIONLESS IN WHITE сочиняют классный материал

23 окт 2020 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

9 окт 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE целиком исполнят "Creatures"
Новое видео MOTIONLESS IN WHITE



Afraid of the Dark, новое видео MOTIONLESS IN WHITE, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 83

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
