сегодня



SABATON отложили визит в Северную Америку



SABATON опубликовали следующее сообщение:



«Дорогие друзья в США и Канаде, к сожалению, мы вынуждены отложить наш тур по Северной Америке.



В настоящее время Pär борется с воспалением на руках, и после обращения к врачу ему посоветовали пока отдохнуть, чтобы он мог как следует восстановиться. Выступление на сцене значит для нас все, но здоровье должно быть на первом месте.



Мы искренне сожалеем о доставленных неудобствах и разочаровании. Мы уже прилагаем все усилия, чтобы назначить новые даты.



Мы были так рады видеть вас всех, и это волнение никуда не делось. Мы с нетерпением ждем момента, когда наконец сможем выйти на сцену!



Спасибо вам за ваше терпение, вашу любовь и постоянную поддержку. Это очень много значит для нас!



На данный момент, пожалуйста, сохраните свои билеты. Вы получите уведомление по электронной почте из официальной точки продажи, как только изменится статус мероприятия или будет объявлена новая дата. Пожалуйста, обратите внимание, что это не повлияет на летние шоу в Европе!



Мы скоро вернемся, более сильные, чем когда-либо.



Pär, Joakim, Hannes, Chris, Thobbe».











просмотров: 208

