Новости
Sabaton

29 янв 2026 : 		 SABATON отложили визит в Северную Америку

14 янв 2026 : 		 Басист SABATON: «Да, мы многое делаем сами»

5 дек 2025 : 		 Новое видео SABATON

16 ноя 2025 : 		 SABATON представили новую программу

10 ноя 2025 : 		 Новое видео SABATON

28 окт 2025 : 		 Лидер SABATON: «Мы не хотим петь о современных конфликтах»

20 окт 2025 : 		 Почему THOBBE ENGLUND вернулся в SABATON

18 окт 2025 : 		 Новое видео SABATON

8 окт 2025 : 		 Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу

6 окт 2025 : 		 Лидер SABATON о важности американского рынка

24 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

12 сен 2025 : 		 Новая песня SABATON

2 сен 2025 : 		 SABATON обещают грандиозную новую сцену

20 авг 2025 : 		 Вокалист SABATON о текстах для нового альбома

25 июл 2025 : 		 Новые песни SABATON

6 июн 2025 : 		 Новое видео SABATON

3 июн 2025 : 		 Новый сингл SABATON в июне

18 май 2025 : 		 THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON

13 май 2025 : 		 Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»

1 май 2025 : 		 Почему SABATON сменили лейбл?

25 апр 2025 : 		 Новое видео SABATON

14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON

19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

28 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Материал в работе!»

23 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но...»
SABATON отложили визит в Северную Америку



SABATON опубликовали следующее сообщение:

«Дорогие друзья в США и Канаде, к сожалению, мы вынуждены отложить наш тур по Северной Америке.

В настоящее время Pär борется с воспалением на руках, и после обращения к врачу ему посоветовали пока отдохнуть, чтобы он мог как следует восстановиться. Выступление на сцене значит для нас все, но здоровье должно быть на первом месте.

Мы искренне сожалеем о доставленных неудобствах и разочаровании. Мы уже прилагаем все усилия, чтобы назначить новые даты.

Мы были так рады видеть вас всех, и это волнение никуда не делось. Мы с нетерпением ждем момента, когда наконец сможем выйти на сцену!

Спасибо вам за ваше терпение, вашу любовь и постоянную поддержку. Это очень много значит для нас!

На данный момент, пожалуйста, сохраните свои билеты. Вы получите уведомление по электронной почте из официальной точки продажи, как только изменится статус мероприятия или будет объявлена новая дата. Пожалуйста, обратите внимание, что это не повлияет на летние шоу в Европе!

Мы скоро вернемся, более сильные, чем когда-либо.

Pär, Joakim, Hannes, Chris, Thobbe».






просмотров: 208

