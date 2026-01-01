сегодня



BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE



BOB DAISLEY в недавнем интервью поговорил о том, приглашен ли он был на финальное шоу Оззи:



«Вы не единственный, кто так считает и говорит о том, что меня должны были пригласить. Так думают многие. То, что меня там не было и меня не пригласили, было заметно, но об этом предпочитают не упоминать.



Я не был расстроен тем, что меня не пригласили, потому что пару лет назад я переболел COVID, и это выбило меня из колеи, и я всё равно не могу никуда летать. Я не смог бы поехать, даже если бы захотел, но когда все фанаты были там, тысячи людей пели мои тексты, а меня даже не упомянули. Это немного, как бы это сказать... Я не знаю».



Bob также прокомментировал тот факт, что его не упомянули во время включения Осборна в Зал славы рок-н-ролла в октябре 2024 года:



«Тогда было по-другому. Люди говорили об этом. Люди писали сообщения в соцсетях: "Что за фигня? Его даже не упомянули? Он сочинил все твои чёртовы тексты"».



На вопрос интервьюера о том, что произошло между ним и Оззи, что привело к такому ухудшению отношений, что его даже не упомянули в Зале славы рок-н-ролла и не пригласили на концерт «Back To The Beginning», он ответил:



«На самом деле всё очень сложно, и это связано со многими различными аспектами и событиями, поэтому на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Потому что я возвращался и работал с Оззи, наверное, три или четыре раза, когда меня об этом просили. Они избавились от меня сразу после записи "Diary Of A Madman". Потом меня попросили вернуться, чтобы записать третий альбом, но ничего не вышло, потому что Рэнди Роудса не стало. Но я всё-таки записал третий альбом с Джейком И. Ли. Это был "Bark At The Moon"».



На вопрос, когда он в последний раз общался с Шэрон Осборн, женой и менеджером Оззи, Bob ответил:



«Наверное, в Нью-Йорке, примерно в 2001 году. Когда случилось 11 сентября, мы давали показания. Потому что мы с Ли Кёрслэйком подали на них в суд за невыплату роялти и отсутствие упоминания о нас на "Diary". Но это был, наверное, последний раз, когда я с ней разговаривал. Дело в том, что в начале мы с Шэрон очень хорошо ладили, и с Оззи мы были близкими друзьями, и мне было очень грустно видеть, как всё это закончилось. Я отлично ладил с ними обоими. И в тот день, когда я узнал, что Оззи скончался, я прослезился, потому что на меня нахлынули воспоминания. Были и неприятные моменты, но было и много хороших. Было много смеха, удовольствия и творчества. И в тот день всё это вернулось ко мне, и я прослезился».



На вопрос, готов ли он поговорить с Шэрон, если бы она решила связаться с ним сегодня, Bob ответил:



«Я бы поговорил. Я не испытываю к ней ненависти. Если бы было о чём поговорить, я бы, конечно, поговорил. Я не мстительный человек и не держу на неё зла. И в тот день я сочувствовал семье Оззи. Никому не нравится видеть, как люди страдают. По крайней мере, мне это не нравится. Мне было грустно, когда вернулись все эти приятные воспоминания, и мне было грустно осознавать, через что они проходят».







