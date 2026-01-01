Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 65
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
Paul Di'Anno

29 янв 2026 : 		 "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет летом

24 дек 2025 : 		 Концерт PAUL DI'ANNO был записан за два месяца до смерти

1 дек 2025 : 		 Финальный концертный релиз PAUL DI'ANNO выйдет в 2026

23 окт 2025 : 		 "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет в 2026

4 окт 2025 : 		 BLAZE BAYLEY и участники IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно

21 май 2025 : 		 Надгробие Пола Ди'Анно

27 апр 2025 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от PAUL DI’ANNO

18 мар 2025 : 		 Нереализованные треки PAUL DI'ANNO выйдут весной

13 мар 2025 : 		 STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»

5 мар 2025 : 		 Выходит новая книга Пола Ди'Анно

11 ноя 2024 : 		 Причина смерти Пола Ди'Анно

28 окт 2024 : 		 Концерт памяти Пола Ди'Анно пройдет в ноябре

26 окт 2024 : 		 Пол Ди'Анно будет похоронен в Лондоне

24 окт 2024 : 		 Музыканты WARHORSE почтили память Пола Ди'Анно

23 окт 2024 : 		 Документальный фильм о Поле Ди'Анно выйдет в 2025

21 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно

21 окт 2024 : 		 Умер Пол Ди'Анно

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

2 сен 2024 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве

9 авг 2024 : 		 PAUL DI'ANNO перезаписал IRON MAIDEN

25 июл 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»

24 июн 2024 : 		 Новое видео PAUL DI'ANNO

23 июн 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»

11 апр 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не умер в Буэнос-Айресе!»

14 дек 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

17 окт 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»
"Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет летом



Долгожданный документальный фильм, "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer", будет выпущен Cleopatra Entertainment этим летом. За него отвечал Wes Orshoski, ранее работавший над фильмом "Lemmy" и "The Damned: Don't You Wish That We Were Dead". В нем в качестве гостей принимали участие James Hetfield (METALLICA), Gene Simmons (KISS), Steve Harris, участники EXODUS, SLAYER, MEGADETH, OVERKILL и SEPULTURA.




просмотров: 186

