сегодня



"Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет летом



Долгожданный документальный фильм, "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer", будет выпущен Cleopatra Entertainment этим летом. За него отвечал Wes Orshoski, ранее работавший над фильмом "Lemmy" и "The Damned: Don't You Wish That We Were Dead". В нем в качестве гостей принимали участие James Hetfield (METALLICA), Gene Simmons (KISS), Steve Harris, участники EXODUS, SLAYER, MEGADETH, OVERKILL и SEPULTURA.







+0 -0



просмотров: 186

