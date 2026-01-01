Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 65
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
Symphony X

29 янв 2026 : 		 Басист SYMPHONY X: «Новая музыка звучит отменно!»

7 сен 2025 : 		 SYMPHONY X открыли тур

21 авг 2025 : 		 Басист SYMPHONY X обещает новый альбом

24 фев 2025 : 		 SYMPHONY X планируют альбом в 2026

30 окт 2024 : 		 У лидера SYMPHONY X полно материала

28 сен 2022 : 		 SYMPHONY X планируют новый альбом

24 фев 2022 : 		 Гитарист SYMPHONY X много работает

25 сен 2020 : 		 SYMPHONY X ждут, пока пандемия утихнет

28 май 2020 : 		 Гитарист SYMPHONY X о любимом альбоме

27 май 2020 : 		 Басист SYMPHONY X: «То, что нас называют прогрессивом, стоило нам большого числа поклонников»

13 май 2020 : 		 SYMPHONY X готовы к сочинению

26 фев 2019 : 		 У SYMPHONY X нет готовых песен

5 июл 2018 : 		 SYMPHONY X могут собраться для записи

17 янв 2018 : 		 SYMPHONY X хотят начать работу

10 май 2017 : 		 Барабанщик SYMPHONY X основал новое трио

4 май 2017 : 		 RUSSELL ALLEN: 'Нет никаких планов относительно SYMPHONY X'

23 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYMPHONY X

22 мар 2016 : 		 Видео с выступления SYMPHONY X

20 янв 2016 : 		 Новая песня SYMPHONY X

8 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

23 май 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 май 2015 : 		 Новый альбом SYMPHONY X выйдет в июле

12 апр 2015 : 		 SYMPHONY X завершили работу над альбомом

7 апр 2015 : 		 Басист SYMPHONY X вернется в HEATHEN'S RAGE

3 фев 2015 : 		 Фронтмен SYMPHONY X не знает когда выйдет новый альбом
Басист SYMPHONY X: «Новая музыка звучит отменно!»



Mike LePond в новом интервью ответил на вопрос о том, как дела у SYMPHONY X с новым материалом:

«Ну, мы сочиняем. Мы годами сочиняем новую музыку. У нас так и не было времени, чтобы все собрать воедино, но мы все ближе и ближе. Я могу сказать, что я слышал все, что у нас есть и заверяю вас, что все звучит просто замечательно. И раз уж мы собрались выпускать новую пластинку и серьезно над всем работаем, то я уверен, что когда фанаты услышат то, что мы сделали, они поймут, что их ожидания были не напрасными!»




просмотров: 159

