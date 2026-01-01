сегодня



Басист SYMPHONY X: «Новая музыка звучит отменно!»



Mike LePond в новом интервью ответил на вопрос о том, как дела у SYMPHONY X с новым материалом:



«Ну, мы сочиняем. Мы годами сочиняем новую музыку. У нас так и не было времени, чтобы все собрать воедино, но мы все ближе и ближе. Я могу сказать, что я слышал все, что у нас есть и заверяю вас, что все звучит просто замечательно. И раз уж мы собрались выпускать новую пластинку и серьезно над всем работаем, то я уверен, что когда фанаты услышат то, что мы сделали, они поймут, что их ожидания были не напрасными!»







+0 -0



просмотров: 159

