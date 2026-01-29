Arts
DAVE MUSTAINE поговорил с лидером METALLICA, и...



В новом интервью журналу Classic Rock Dave Mustaine пролил больше света на планируемое ранее переиздание демо-записи METALLICA "No Life 'Til Leather". Кассета была выпущена ограниченным тиражом к Record Store Day в апреле 2015 года и была доступна исключительно в независимых магазинах звукозаписи. На ней были представлены копии с личной версии оригинального демо Lars'a Ulrich'a. В то время METALLICA также пообещала, что расширенные версии демо-версии, которые никогда ранее не выпускались, появятся на CD, виниле и в коллекционном издании.

Кассета из семи песен была записана с участием первого состава группы, выступавшего вживую под названием METALLICA, включая Ulrich'a, гитариста/вокалиста James'a Hetfield'a, соло-гитариста Mustaine'a и басиста Ron'a McGovney. Запись была оплачена владельцем звукозаписывающего лейбла High Velocity Кенни Кейном, который планировал выпустить её в виде мини-альбома в 1982 году.

По словам Mustaine'a, расширенная версия "No Life 'Til Leather" вряд ли появится в ближайшее время:

«Я сочинил всю музыку для "Phantom Lord", "Metal Militia", "Jump In The Fire" и "The Mechanix". И я написал тексты для "Jump In The Fire" и "The Mechanix". Итак, подсчитайте: если я написал музыку, а James — слова, то на 50 процентов это моя заслуга, а на 50 процентов James'a. Когда я ушёл, всё стало по-другому. James и Lars решили, что они сделают Lars'а соавтором части песен, к которым он ничего не сочинял, и это произошло со всеми четырьмя композициями.

Это было яблоком раздора для меня, когда я общался с METALLICA, потому что, знаете ли, это было просто нечестно. Ребята, у вас денег больше, чем у Бога, почему вы должны забирать мои?

Итак, James позвонил мне, и сказал: "Эй, чувак, мы хотим "No Life 'Til Leather", и мы хотим разобраться со всеми издательскими делами, и мы реально не помним, что произошло. Я ответил, что это хорошо, потому что я верю. Я помню, что произошло, и я могу помочь с этим. А потом разговор принял другой оборот. James сказал: "Мы помним всё не так". И я ответил: "James, честно говоря, есть три варианта данной ситуации: твой вариант, мой и истина, которая представляет собой некоторую комбинацию того и другого". На этом наш разговор закончился. Он обиделся на это, и мы повесили трубки, и я не помню, чтобы с тех пор мы с ним разговаривали».




КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 янв 2026
Corpsegrinder04
Он обиделся на это, и мы "повесили" трубки
И разговаривали наверно один по автомату звонил, а второй по служебному дисковому.
А вообще скорее всего между ними всеми есть какое-то соглашение, чтобы периодически подогревать интерес публики и делать рекламу обеим группам.
Потому, что если вырезать все новости под названием "Профессиональное видео с выступления METALLICA/MEGADETH", из оставшихся процентов 50% наверно будут вот эти извечные тёрки.
29 янв 2026
S
SnakeZ
Только что он пел что Lightning это дань уважения и он всех любит - теперь оказывается повесили трубки и с 2015 больше не разговаривали)))
Логика бедняка - у вас много денег - поделитесь. Так именно поэтому и много, что не делятся с кем попало)
29 янв 2026
F
Fo0x
"Ало, это телевидение?" (с)
29 янв 2026
resurgamresponses
срочно меняйте заголовок пока ларс не увидел
29 янв 2026
gravitgroove
А ведь в году 15 или 18 он "примерился с Ульрихом окончательно".

Вообще он зря сделал кавер на Ride the lightning. Нужно было сделать новую песню, просто сыграв те же мотивы и с идентичной аранжировкой, заменив только соло на свое собственное, указать за авторством членов Metallica, но сделать свой текст. Так люди бы получили очередную альтернативу, а "любимые братья" порцию брынзы из смегмы под ноздрями. Не умеет Масти красиво мстить, как это сделали Хэтфилд и Ульрих.
29 янв 2026
olly71
gravitgroove, вон Грапов выпустил со своим Мастерпланом целый альбом песен которые сочинил в Хеловине и ничего никто не против. Мастейну надо было тоже выпустить все песни сочинённые в Метле один альбомом . Имеет полное право . И альбом продался бы не плохо. Мне например очень интересна Его версия Зова Ктулху .
