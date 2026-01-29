DAVE MUSTAINE поговорил с лидером METALLICA, и...

сегодня



В новом интервью журналу Classic Rock Dave Mustaine пролил больше света на планируемое ранее переиздание демо-записи METALLICA "No Life 'Til Leather". Кассета была выпущена ограниченным тиражом к Record Store Day в апреле 2015 года и была доступна исключительно в независимых магазинах звукозаписи. На ней были представлены копии с личной версии оригинального демо Lars'a Ulrich'a. В то время METALLICA также пообещала, что расширенные версии демо-версии, которые никогда ранее не выпускались, появятся на CD, виниле и в коллекционном издании.



Кассета из семи песен была записана с участием первого состава группы, выступавшего вживую под названием METALLICA, включая Ulrich'a, гитариста/вокалиста James'a Hetfield'a, соло-гитариста Mustaine'a и басиста Ron'a McGovney. Запись была оплачена владельцем звукозаписывающего лейбла High Velocity Кенни Кейном, который планировал выпустить её в виде мини-альбома в 1982 году.



По словам Mustaine'a, расширенная версия "No Life 'Til Leather" вряд ли появится в ближайшее время:



«Я сочинил всю музыку для "Phantom Lord", "Metal Militia", "Jump In The Fire" и "The Mechanix". И я написал тексты для "Jump In The Fire" и "The Mechanix". Итак, подсчитайте: если я написал музыку, а James — слова, то на 50 процентов это моя заслуга, а на 50 процентов James'a. Когда я ушёл, всё стало по-другому. James и Lars решили, что они сделают Lars'а соавтором части песен, к которым он ничего не сочинял, и это произошло со всеми четырьмя композициями.



Это было яблоком раздора для меня, когда я общался с METALLICA, потому что, знаете ли, это было просто нечестно. Ребята, у вас денег больше, чем у Бога, почему вы должны забирать мои?



Итак, James позвонил мне, и сказал: "Эй, чувак, мы хотим "No Life 'Til Leather", и мы хотим разобраться со всеми издательскими делами, и мы реально не помним, что произошло. Я ответил, что это хорошо, потому что я верю. Я помню, что произошло, и я могу помочь с этим. А потом разговор принял другой оборот. James сказал: "Мы помним всё не так". И я ответил: "James, честно говоря, есть три варианта данной ситуации: твой вариант, мой и истина, которая представляет собой некоторую комбинацию того и другого". На этом наш разговор закончился. Он обиделся на это, и мы повесили трубки, и я не помню, чтобы с тех пор мы с ним разговаривали».







