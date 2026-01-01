сегодня



Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»



Dave Mustaine в новом интервью NME вновь ответил на вопрос, будет ли он звать бывших членов на прощальные гастроли:



«Если бы мы решили это сделать, то нужно учитывать, что некоторых участников уже нет в живых. Есть несколько участников, с которыми я дружил, но они больше не могут играть, как, например, Chuck [Behler]. А ещё есть пара человек, которые очень плохо отзываются обо мне в прессе. Так почему я должен хотеть играть с ними?



Мы уже делали это раньше с Marty, и я уверен, что если бы представилась возможность и время было подходящим, я бы подумал над тем, чтобы пригласить кого-нибудь из бывших участников поиграть с нами. А если бы всё это закончилось не очень хорошо, зачем мне это делать? Нет веской причины делать что-то подобное, особенно когда у нас всё равно мало времени на сцене».







