Басист SKID ROW выпускает сольный альбом летом

25 июн 2024 :
|
DEE SNIDER дает совет SKID ROW
9 июн 2024 :
|
JON BON JOVI считает, что LZZY HALE должна остаться в SKID ROW
7 июн 2024 :
|
Концертное видео SKID ROW
5 июн 2024 :
|
SEBASTIAN BACH опять наехал на SKID ROW
5 июн 2024 :
|
У SKID ROW есть варианты с вокалистом
5 июн 2024 :
|
LZZY HALE: «Не могу я остаться в SKID ROW»
3 июн 2024 :
|
LZZY HALE выступила со SKID ROW
3 июн 2024 :
|
SEBASTIAN BACH сейчас не думает о воссоединении со SKID ROW
26 май 2024 :
|
LZZY HALE о выступлениях в составе SKID ROW
26 май 2024 :
|
SEBASTIAN BACH: «Подвижек с реюнионом нет»
26 май 2024 :
|
Гитарист SKID ROW о воссоединении с Sebastian'ом Bach'ом: «Этого не случится»
26 май 2024 :
|
SEBASTIAN BACH видит сны о возможности воссоединения со SKID ROW: «Я бы с удовольствием это сделал»
20 май 2024 :
|
LZZY HALE выступила с SKID ROW
16 май 2024 :
|
Басист SKID ROW о выступлениях с вокалисткой HALESTORM: «Фанаты просто без ума от этого»
25 апр 2024 :
|
SEBASTIAN BACH о возможности воссоединения со SKID ROW: «Единственное, что стоит на нашем пути, — это деловая сторона вопроса»
17 апр 2024 :
|
Бывший вокалист SKID ROW об уходе из группы
4 апр 2024 :
|
LZZY HALE может и задержаться в SKID ROW
3 апр 2024 :
|
Бывший вокалист SKID ROW готовит биографию
28 мар 2024 :
|
ERIK GRÖNWALL о том, почему ушёл из SKID ROW
28 мар 2024 :
|
SKID ROW расстались с вокалистом, Lzzy на замену
11 мар 2024 :
|
SEBASTIAN BACH: «Нет никаких причин, по которым SKID ROW не могут быть вместе»
9 мар 2024 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет хит SABATON
26 фев 2024 :
|
Участники SKID ROW о деловой стороне вопроса: «Мы никогда никого не обманывали»
25 фев 2024 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет хит DEEP PURPLE
11 фев 2024 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет хит Jimi Jamison
31 янв 2024 :
|
SEBASTIAN BACH о том, как собирался покинуть SKID ROW из-за сделки с BON JOVI
28 янв 2024 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет хит YNGWIE MALMSTEEN
26 янв 2024 :
|
SKID ROW отмечают юбилей
22 янв 2024 :
|
Вокалист SKID ROW о SEBASTIAN'e BACH'e: «Я испытываю к нему уважение»
18 янв 2024 :
|
Дебют SKID ROW был создан без Bach'a
16 янв 2024 :
|
SKID ROW уже работают над новым материалом
26 дек 2023 :
|
Бывший барабанщик SKID ROW: «Реюнион почти состоялся, но...»
25 дек 2023 :
|
SEBASTIAN BACH о реюнионе классического состава SKID ROW: «У них есть два члена, и у меня два оригинальных члена»
22 дек 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет хит WHITESNAKE
9 дек 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет Mötley Crüe
7 дек 2023 :
|
Вокалист SKID ROW: «Я благодарен своим испытаниям»
4 дек 2023 :
|
Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколения»
3 дек 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет QUEEN
30 ноя 2023 :
|
Новое видео SKID ROW
20 ноя 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет хит BLACK SABBATH
19 ноя 2023 :
|
Почувствуй рок-н-ролл с водкой и ромом SKID ROW!
6 ноя 2023 :
|
SKID ROW уже думают о новом
4 ноя 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет хит MARIAH CAREY
22 окт 2023 :
|
KAI & TIM HANSEN в новом видео вокалиста SKID ROW
21 окт 2023 :
|
Басист SKID ROW не видит своего конца
9 сен 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет хит BON JOVI
6 сен 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет хит трек ROXETTE
31 авг 2023 :
|
Гитарист SKID ROW о взаимоотношениях в группе: «Нужно уметь слушать друг друга»
27 авг 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет хит Тома Петти
9 авг 2023 :
|
Гитарист SKID ROW не считает гранж виновным в крахе глэма
14 июл 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN
19 июн 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет JOURNEY
13 июн 2023 :
|
Вокалист SKID ROW приглашает за кулисы
4 июн 2023 :
|
Кавер-версия AC/DC от вокалиста SKID ROW
15 май 2023 :
|
Кавер-версия SYSTEM OF A DOWN от вокалиста SKID ROW
8 май 2023 :
|
Акустика от вокалиста SKID ROW
1 май 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет хит ALICE IN CHAINS
27 мар 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет FIVE FINGER DEATH PUNCH
24 мар 2023 :
|
SKID ROW в акустике
22 мар 2023 :
|
Богом для гитариста SKID ROW является...
18 мар 2023 :
|
SKID ROW рады греть KISS
15 мар 2023 :
|
Басист SKID ROW не верит, что воссоединение с SEBASTIAN'ом BACH'ом принесёт много денег
9 мар 2023 :
|
Гитарист SKID ROW: «Мы активно сочиняем»
17 фев 2023 :
|
SKID ROW планируют концертный альбом
14 фев 2023 :
|
Басист SKID ROW — об исполнении "Slave To The Grind" целиком
13 фев 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет BON JOVI
7 фев 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN
30 янв 2023 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет JUDAS PRIEST
9 янв 2023 :
|
Гитарист SKID ROW — о воссоединении с SEBASTIAN'ом BACH'ом: «Мне это неинтересно»
6 янв 2023 :
|
Вокалист SKID ROW: «Перед первым выходом на сцену я был напуган»
28 дек 2022 :
|
Гитарист SKID ROW — о ранних годах группы: «Это было потрясающее время для музыки»
22 дек 2022 :
|
Участники SKID ROW — о своём богатстве
15 дек 2022 :
|
Басист SKID ROW: «Подкладки не для нас!»
12 дек 2022 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет GUNS N' ROSES
20 ноя 2022 :
|
Гитарист SKID ROW хвалит вокалиста
19 ноя 2022 :
|
SKID ROW на 100-летии шведского хоккея
5 ноя 2022 :
|
Видео с текстом от SKID ROW
26 окт 2022 :
|
Гитарист SKID ROW: «С ZP мы просто не могли продолжать»
20 окт 2022 :
|
Вокалист SKID ROW — о том, как фанаты группы путают его с SEBASTIAN'ом BACH'ом
19 окт 2022 :
|
Гитарист SKID ROW: «Я поклонник стриминга»
14 окт 2022 :
|
Басист SKID ROW вспоминает бывшего вокалиста
29 сен 2022 :
|
Новое видео SKID ROW
25 сен 2022 :
|
Новая песня SKID ROW
13 сен 2022 :
|
Басист SKID ROW хвалит вокалиста
7 сен 2022 :
|
Вокалист SKID ROW: «Я смог переубедить ряд хейтеров»
2 сен 2022 :
|
Басист SKID ROW — о хейтерах: «Они засыпают ублюдками и просыпаются ублюдками»
29 авг 2022 :
|
Басист SKID ROW: «Может, и не стоит всем высказывать свою позицию»
24 авг 2022 :
|
Гитарист SKID ROW — о разрыве с ZP Theart'ом
16 авг 2022 :
|
ERIK GRÖNWALL: «Полгода назад я боролся с раком, а теперь пою в любимой группе»
10 авг 2022 :
|
Гитарист SKID ROW заявил, что уже 23 года не общается с SEBASTIAN'ом BACH'ом
20 июл 2022 :
|
Басист SKID ROW: «Ощущение, что у нас новая группа»
14 июл 2022 :
|
Видео с выступления SKID ROW
13 июл 2022 :
|
Новое видео SKID ROW
13 июл 2022 :
|
Гитарист SKID ROW назвал гитариста METALLICA талантливым и недооценённым
26 май 2022 :
|
Новое видео SKID ROW
24 май 2022 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет хит SIA
24 май 2022 :
|
Видео полного выступления SKID ROW
16 май 2022 :
|
Видео полного выступления SKID ROW
12 май 2022 :
|
Видео с выступления SKID ROW
9 май 2022 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет JOURNEY
3 май 2022 :
|
Гитарист SKID ROW пропустил концерт
1 май 2022 :
|
Басист SKID ROW — о влиянии гранжа
28 апр 2022 :
|
Бывший вокалист SKID ROW хвалит нынешнего вокалиста SKID ROW
24 апр 2022 :
|
Гитарист SKID ROW: «Моё счастье не в количестве 000»
19 апр 2022 :
|
Гитарист SKID ROW назвал преступлением отсутствие SCORPIONS в ЗСРНР
15 апр 2022 :
|
ERIK GRÖNWALL о работе в SKID ROW
13 апр 2022 :
|
Вокалист SKID ROW исполняет трек GUNS N' ROSES
4 апр 2022 :
|
Гитарист SKID ROW — о переменах в составе
31 мар 2022 :
|
Видео с выступления SKID ROW
30 мар 2022 :
|
Erik Grönwall впервые встретился с участниками SKID ROW за четыре дня до концерта
28 мар 2022 :
|
Erik Grönwall дебютировал в SKID ROW
25 мар 2022 :
|
Новая песня SKID ROW
24 мар 2022 :
|
Бывший вокалист H.E.A.T. в SKID ROW
19 мар 2022 :
|
Гитарист SKID ROW — о несостоявшемся реюнионе в 2016 году
28 фев 2022 :
|
Новый альбом SKID ROW выйдет осенью
7 фев 2022 :
|
Басисту SKID ROW удалили аппендикс
25 янв 2022 :
|
Видео с выступления SKID ROW
16 дек 2021 :
|
SEBASTIAN BACH — о том, что с ним было трудно в SKID ROW
10 дек 2021 :
|
Гитарист SKID ROW — о смерти бывшего вокалиста
1 дек 2021 :
|
ROB HAMMERSMITH из SKID ROW назвал пять барабанщиков, повлиявших на его манеру игры
23 ноя 2021 :
|
SKID ROW вместе с DEAD SLED COFFEE выпускают кофе
26 окт 2021 :
|
Бокс-сет SKID ROW выйдет зимой
15 окт 2021 :
|
Басист — SKID ROW о новом альбоме
7 окт 2021 :
|
Видео с выступления SKID ROW
25 авг 2021 :
|
Новый альбом SKID ROW выйдет весной
18 авг 2021 :
|
Видео с выступления SKID ROW
8 авг 2021 :
|
Видео с выступления SKID ROW
26 июл 2021 :
|
Обучающее видео от SKID ROW
24 июл 2021 :
|
Басист SKID ROW: «Продюсер вернул нас к корням и мне это нравится!»
6 июл 2021 :
|
SKID ROW не выпустят ничего до 2022 года
28 июн 2021 :
|
Музыканты — о смерти Джонни Солинджера
28 июн 2021 :
|
Умер бывший вокалист SKID ROW
12 май 2021 :
|
У бывшего вокалиста SKID ROW печёночная недостаточность
23 апр 2021 :
|
SKID ROW на earMUSIC
25 мар 2021 :
|
Гитарист SKID ROW: «Сейчас как никогда люди осознали важность музыки»
24 мар 2021 :
|
SKID ROW нашли продюсера
9 мар 2021 :
|
Басист SKID ROW получил первую дозу
8 фев 2021 :
|
Басист SKID ROW: «Люблю носить маски и вот почему...»
1 фев 2021 :
|
Гитарист SKID ROW: «С детства с расстройствами»
20 окт 2020 :
|
Басист SKID ROW: «Да я никогда и не дружил с Sebastian'ом»
15 окт 2020 :
|
Басист SKID ROW: «Думаем насчёт стрима»
17 июл 2020 :
|
Басист SKID ROW о COVID-19: «Это по-настоящему страшно!»
13 июл 2020 :
|
SKID ROW все еще сочиняют
18 июн 2020 :
|
Басист SKID ROW основал мыловарню
25 май 2020 :
|
Видео с выступления SKID ROW в 1991 году
14 май 2020 :
|
Басист SKID ROW о мире после пандемии
4 май 2020 :
|
Басист SKID ROW о новом альбоме
30 мар 2020 :
|
Обучающее видео от гитариста SKID ROW
13 фев 2020 :
|
Бывший вокалист SKID ROW переносит выступления из-за аварии
11 дек 2019 :
|
Видео с выступления SKID ROW
23 май 2019 :
|
Басист SKID ROW доволен новым материалом
10 май 2019 :
|
Видео с выступления SKID ROW
9 май 2019 :
|
Новый альбом SKID ROW выйдет в этом году
5 мар 2019 :
|
Гитарист SKID ROW о том, почему домашнее видео не вышло на DVD
31 янв 2019 :
|
SKID ROW собираются в студию
29 янв 2019 :
|
Басист SKID ROW: «После выхода "Slave To The Grind" мы потеряли 45% женской аудитории»
18 янв 2019 :
|
Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW
27 дек 2018 :
|
Бывший вокалист SKID ROW выступил в Хьюстоне
4 сен 2018 :
|
Басист SKID ROW о постоянных вопросах о воссоединении с Bach'ом
7 июл 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления SKID ROW
22 май 2018 :
|
Видео с выступления SKID ROW в Хельсинки
11 май 2018 :
|
Видео с выступления SKID ROW
2 мар 2018 :
|
Гитарист SKID ROW о реюнионе с Bach'ом: «Это как спросить о подружке, с которой встречался лет 20 назад»
5 фев 2018 :
|
SKID ROW хотят в студию
23 окт 2017 :
|
Вышел винил SKID ROW
6 июн 2017 :
|
Видео с выступления SKID ROW
29 май 2017 :
|
Видео с выступления SKID ROW
31 янв 2017 :
|
SKID ROW начнут запись в феврале
28 янв 2017 :
|
Гитарист SKID ROW о выборе вокалиста
15 янв 2017 :
|
SKID ROW нашли вокалиста
20 дек 2016 :
|
Обсуждение реюниона SKID ROW прекращено, заявил SEBASTIAN BACH
9 дек 2016 :
|
SKID ROW работают над новым материалом
22 ноя 2016 :
|
Видео с выступления SKID ROW
7 окт 2016 :
|
Туровый вокалист SKID ROW о будущем
5 авг 2016 :
|
Видео с выступления SKID ROW
30 май 2016 :
|
SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW: «Я за, если они захотят»
28 апр 2016 :
|
Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW
14 фев 2016 :
|
Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW
2 янв 2016 :
|
Бывший вокалист DRAGONFORCE может оказаться в SKID ROW
31 дек 2015 :
|
SKID ROW не воссоединяются с SEBASTIAN'ом BACH'ом
30 дек 2015 :
|
SKID ROW расстались с вокалистом
24 сен 2015 :
|
Видео с выступления SKID ROW
6 авг 2015 :
|
Видео с выступления SKID ROW
25 июл 2015 :
|
Видео с выступления SKID ROW
18 июн 2015 :
|
Видео с выступления SKID ROW
9 июн 2015 :
|
Видео с выступления SKID ROW
5 июн 2015 :
|
Видео с выступления SKID ROW
2 июн 2015 :
|
Участники SKID ROW посылают недовольных
1 июн 2015 :
|
Видео с выступления SKID ROW
29 май 2015 :
|
Видео с выступления SKID ROW
25 май 2015 :
|
Видео с выступления SKID ROW
30 апр 2015 :
|
TONY HARNELL: «Надеюсь, что в какой-то момент меня примут поклонники SKID ROW»
29 апр 2015 :
|
SEBASTIAN BACH: «За реюнион SKID ROW предлагали полмиллиона»
14 апр 2015 :
|
SKID ROW перезаписали '18 And Life'
14 апр 2015 :
|
Басист SKID ROW об увольнении вокалиста
8 апр 2015 :
|
JOHNNY SOLINGER был уволен из SKID ROW за несколько часов до объявления нового вокалиста
7 апр 2015 :
|
SKID ROW нашли вокалиста
7 апр 2015 :
|
Из SKID ROW ушел вокалист
7 дек 2014 :
|
SKID ROW готовят к выходу третий студийный миньон
2 дек 2014 :
|
Видео с выступления SKID ROW
28 окт 2014 :
|
Вокалист SKID ROW выпускает миньон
6 окт 2014 :
|
Вокалист SKID ROW: «Реюниона с SEBASTIAN'ом BACH'ом не будет»
3 сен 2014 :
|
В туровом автобусе со SKID ROW
9 авг 2014 :
|
Видео с текстом от SKID ROW
6 авг 2014 :
|
SKID ROW исполнили новый трек
6 авг 2014 :
|
Новый миньон SKID ROW доступен для прослушивания
25 июл 2014 :
|
Басист SKID ROW: «Группы должны поклонникам целовать задницы!»
8 июл 2014 :
|
Видео с выступления SKID ROW
20 июн 2014 :
|
Видео с выступления SKID ROW
14 июн 2014 :
|
Видео с выступления SKID ROW
13 июн 2014 :
|
Новая песня SKID ROW
12 июн 2014 :
|
Трейлер нового ЕР SKID ROW
17 май 2014 :
|
Видео с выступления SKID ROW
27 апр 2014 :
|
SKID ROW и UGLY KID JOE исполнили AC/DC
15 апр 2014 :
|
Новый ЕР SKID ROW выйдет в августе
10 янв 2014 :
|
SKID ROW начнут запись в феврале
3 дек 2013 :
|
SKID ROW планируют выпуск нового ЕР в 2014
26 ноя 2013 :
|
Видео с выступления SKID ROW
3 ноя 2013 :
|
Видео с выступления SKID ROW
26 окт 2013 :
|
Видео с выступления SKID ROW
23 окт 2013 :
|
Видео полного концерта SKID ROW
9 авг 2013 :
|
Видео с текстом от SKID ROW
16 июл 2013 :
|
Кавер-версии JUDAS PRIEST, EZO от SKID ROW
31 май 2013 :
|
Трейлер нового EP SKID ROW
14 май 2013 :
|
Европейский вариант нового ЕР SKID ROW выйдет с кавер-версиями
26 апр 2013 :
|
EPK от SKID ROW
18 апр 2013 :
|
Рэп-версия знаменитого хита SKID ROW
17 апр 2013 :
|
Новый миньон SKID ROW доступен для прослушивания
16 апр 2013 :
|
Видео с выступления SKID ROW
15 апр 2013 :
|
Европейский вариант нового миньона SKID ROW выйдет с бонусами
7 апр 2013 :
|
Видео с текстом от SKID ROW
1 апр 2013 :
|
SKID ROW исполнили новую песню
28 мар 2013 :
|
SKID ROW на UDR MUSIC
4 мар 2013 :
|
Семплы новых песен SKID ROW
22 фев 2013 :
|
SKID ROW на MEGAFORCE RECORDS
29 янв 2013 :
|
Мастеринг нового альбома SKID ROW пройдет на этой неделе
12 янв 2013 :
|
JOHNNY SOLINGER завершил запись вокала для SKID ROW
7 янв 2013 :
|
SKID ROW возобновили запись
10 ноя 2012 :
|
Название нового альбома SKID ROW
23 сен 2012 :
|
Видео с выступления SKID ROW
15 май 2012 :
|
Видео с выступления SKID ROW
30 апр 2012 :
|
Видео с выступления SKID ROW
21 фев 2012 :
|
Видео с записи нового альбома SKID ROW
27 янв 2012 :
|
Основатель SKID ROW хочет записать альбом с SEBASTIAN'ом BACH'ом
16 янв 2012 :
|
Один из основателей SKID ROW не понимает, как могла появиться американская группа с таким же названием
2 мар 2011 :
|
Басист SKID ROW о новом альбоме
13 май 2010 :
|
SKID ROW расстались с барабанщиком и нашли нового
27 сен 2006 :
|
Четыре трека с нового альбома SKID ROW в сети
23 авг 2006 :
|
Новый альбом SKID ROW выйдет в канун Дня всех святых
