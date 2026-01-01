Arts
Басист SKID ROW выпускает сольный альбом летом



RACHEL BOLAN 12 июня на earMUSIC выпустит дебютный сольный альбом, получивший название "Gargoyle Of The Garden State". Продюсером материала был Nick Raskulinecz, ране работавший со SKID ROW над альбомов "The Gang's All Here", а в качестве гостей в записи принимали участие Dave "Snake" Sabo (guitar), Scotti Hill (guitar), Rob Hammersmith (drums), Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR), Nuno Bettencourt (EXTREME), Danko Jones, Steve Conte (NEW YORK DOLLS) и Damon Johnson (BROTHER CANE, LYNYRD SKYNYRD).

О новом альбоме он рассказал в подкасте "Rockstrap":

«Это не похоже на SKID ROW. В основном пою я. У меня там несколько гостей. Наш приятель Steve Conte поет песню. На первом сингле Danco Jones поет со мной. А еще есть другая песня, которую спел Corey Taylor. Snake исполнил соло. Scotti исполнил соло. Damon Johnson исполнил несколько соло. Nuno Bettencourt исполнил соло. Hammersmith играл на барабанах на протяжении всего альбома. Там целая куча приятелей, и это круто, чувак. Я действительно доволен тем, как все получилось. Nick все спродюсировал. Он спродюсировал [последний] альбом SKID ROW, и он спродюсировал все известные рок-группы. С ним так здорово работать, потому что он большой поклонник музыки.

Когда мы записывали мой сольный альбом, я сыграл большинство партий гитары, в основном пел, полностью все сделал на басу. Я не играл на барабанах и не исполнял некоторые соло, так что большинство соло — все это я. Это была совершенно иная динамика [по сравнению с работой над альбомом SKID ROW с Ником], потому что он разговаривал со мной. Так что работа продвигалась намного быстрее. Не нужно было принимать решения совместно и все такое прочее. Поэтому было круто, чувак. И видеть, как он снова радуется тому, что я написал, было потрясающе, чувак. Это был очень, очень веселый процесс».

На вопрос, "записывал ли он какие-нибудь каверы" для сольной пластинки, он ответил: "[Я] записываю один. Я не собираюсь рассказывать вам, [что это такое]… Я сделал это просто так, потому что услышал ее по радио и подумал: "Чувак, я не знал, что это именно они". И я тогда подумал: "Это классная мелодия. Я собираюсь полностью измени это — не меняй структуру аккордов, тексты песен или что-то еще, но я собираюсь изменить атмосферу". Итак, я сделал это, ожидая, что о группе больше никогда не услышат, и вот они появились. И я такой: "Вот блин, ну лады"».




