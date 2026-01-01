сегодня



Вокалист MY CHEMICAL ROMANCE в новом видео HELD.



"New You Anthem" feat. Frank Iero, новое видео группы HELD., в состав которой входят Douglas Robinson и Sal Mignano из THE SLEEPING и Josh Eppard из COHEED AND CAMBRIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Grey, релиз которого намечен на 15 мая на MNRK Heavy:



01. Defending The Earth

02. New You Anthem (ft. Frank Iero)

03. Constant Tension

04. Knifepoint (ft. High Vis)

05. Waves Of Fire

06. Grey

07. I And I Against You All

08. Through The Cracks

09. Broken Spacesuit (Decay And Sand)

10. Emptiness: A Side Effect



Douglas Robinson: «Идея для этой песни пришла мне в голову в моей комнате. Меня побудило написать что-то гимноподобное, но не ради того, чтобы оно было чисто гимноподобным, а для более или менее терапевтического воздействия на людей, которые постоянно чувствуют себя подавленными. Я часто испытываю такие ощущения в своей жизни. Это тяжелая атмосфера, которую мне приходится преодолевать чаще, чем когда-либо. Я хотел написать что-то, что отражает ощущение того, что любая любовь — это выживание. На протяжении всей песни я говорю о разных аспектах любви: музыке, дружбе, звуке, вере в себя и желании, чтобы другие верили в тебя. Это едва уловимо, но в этом есть все: "если наша инфекция — любовь, то мы пьем за то, чтобы солнце сияло". Я написал это как оду людям, которые с такой страстью любят все, что есть в их жизни. Даже если ты каждый божий день чувствуешь себя разбитым и подавленным».



Frank Iero: «В свое время MY CHEMICAL ROMANCE отыграл несколько концертов с THE SLEEPING и я всегда был поклонником голоса Douglas'a и его песен. Недавно, когда мой друг Mike Dubin позвонил мне и сказал, что он управляет новым проектом Douglas'a вместе с Josh из COHEED на барабанах, еще одним нашим общим другом, и что они интересуются, не будет ли мне интересно спеть в какой-нибудь песне, я сразу же согласился. Всегда приятно работать с новыми людьми; это открывает двери и заставляет ваш мозг работать по-другому. Особенно, если эти люди — артисты, которых ты уважаешь и уже являешься их поклонником. Я польщен, что они захотели пригласить меня на запись, и я думаю, что трек получился супер-классным. "New You Anthem" — отличная песня, и наши голоса действительно хорошо сочетаются».



«Вудсток уже давно стал маяком для артистов всех жанров. Этот город, по сути, является домом для музыкантов и студий мирового класса и служил своего рода "песочницей" для нас троих на протяжении всей нашей карьеры», — добавляет Josh Eppard, подробно рассказывая о том, как трио, которое Альтернативная пресса уже назвала одной из новых групп, на которые стоит обратить внимание в 2026 году, впервые работали вместе. «Кажется невероятным, что мы впервые сыграли вместе именно в этом городе, в Applehead studios, где мы все вместе с нашими предыдущими проектами записывали альбомы, определяющие нашу карьеру. Лично я почувствовал, что вселенная взялась за дело, когда Michael Birnbaum (давний продюсер COHEED/THE SLEEPING) позвонил мне и сказал: "Эй, Doug и Sal готовятся вместе… хочешь поджемовать?" — Честно говоря, за эти годы я получил немало подобных звонков. На этот раз я согласился».







