Новости
Новая песня PAPA ROACH
Новое видео POPPY
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
Новая песня PAPA ROACH
Новое видео POPPY
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
Asia

30 янв 2026 : 		 Концертное видео ASIA

13 дек 2025 : 		 Концертное видео ASIA

19 июн 2025 : 		 ASIA возвращается в новом составе

29 май 2023 : 		 Вышел новый винил ASIA

16 янв 2023 : 		 Концертное видео ASIA

10 фев 2022 : 		 ASIA отметят двойной юбилей

31 янв 2022 : 		 ASIA отметят 40-летний юбилей

14 окт 2021 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет осенью

28 апр 2021 : 		 ASIA выпустит бокс-сет летом

30 янв 2019 : 		 LOU GRAMM исполнил песни FOREIGNER с ASIA FEATURING JOHN PAYNE

27 фев 2017 : 		 Концертное видео ASIA

31 янв 2017 : 		 Скончался фронтмен ASIA

9 дек 2016 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет зимой

9 май 2015 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в июле

5 янв 2015 : 		 GUTHRIE GOVAN объяснил причины своего ухода из ASIA

18 июн 2014 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в августе

28 фев 2014 : 		 EPK от ASIA

24 фев 2014 : 		 Новое видео ASIA

11 фев 2014 : 		 Новый альбом ASIA выйдет в марте

26 авг 2013 : 		 Группа ASIA выступит с оркестром

23 мар 2013 : 		 ASIA представили нового гитариста

11 янв 2013 : 		 ASIA объявили имя нового гитариста

10 янв 2013 : 		 STEVE HOWE ушел из ASIA

1 ноя 2012 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в ноябре

13 июн 2012 : 		 Семплы нового альбома ASIA

23 апр 2012 : 		 ASIA выпустит новый альбом в оригинальном составе
сегодня

Концертное видео ASIA



ASIA 13 марта на Frontiers Music Srl выпустит новый концертный релиз, получивший название "Asia - Live In England", фрагмент из которого, "Only Time Will Tell", доступен ниже:

01. Heat Of The Moment
02. Only Time Will Tell
03. Sole Survivor
04. One Step Closer
05. Time Again
06. Wildest Dreams
07. Without You
08. Cutting It Fine
09. Here Comes The Feeling
10. Ride Easy (bonus track)
11. Video Killed The Radio Star (bonus track)
12. The Heat Goes On (bonus track)






Сообщений нет

просмотров: 123

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
