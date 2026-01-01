Концертное видео ASIA

ASIA 13 марта на Frontiers Music Srl выпустит новый концертный релиз, получивший название "Asia - Live In England", фрагмент из которого, "Only Time Will Tell", доступен ниже:
01. Heat Of The Moment
02. Only Time Will Tell
03. Sole Survivor
04. One Step Closer
05. Time Again
06. Wildest Dreams
07. Without You
08. Cutting It Fine
09. Here Comes The Feeling
10. Ride Easy (bonus track)
11. Video Killed The Radio Star (bonus track)
12. The Heat Goes On (bonus track)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет