31 янв 2026



SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»



Шерон Осборн получая Visionary Award на Billboard's Power 100 Party 2026 в своей речи сказала:



«Для меня огромная честь получить эту награду сегодня вечером. "Визионер" — вот это да! Я настолько крута?



Должна сказать, что когда я начала работать в музыкальной индустрии в возрасте 15 лет, я не ставила перед собой цель получить какую-либо награду. Я верила, что эта привилегия принадлежит артистам, менеджером которых я однажды стану. Моя цель всегда заключалась в том, чтобы помогать необычайно талантливым людям достичь величия, и это всегда было моей целью.



Меня привлекали артисты, которые обладали тем "самым" качеством, которое просто так не появляется. Это нельзя создать. Это дар от Бога.

В этой индустрии есть много людей, которые очень талантливы, но есть лишь горстка артистов, которые обладают величием. Меня всегда привлекало именно это. Сама не обладая ни каплей таланта, я как магнит притягивалась к людям, у которых был талант. И я имела честь расти вместе с артистами, которых я видела выступающими снова и снова. Джин Винсент, Сэм Кук, EVERLY BROTHERS, Чак Берри, Бренда Ли и, конечно же, один из моих любимых — Литл Ричард. Это был мастер-класс по изучению настоящего искусства. И эти люди по-прежнему актуальны сегодня и будут актуальны ещё сто лет.



Мой отец был провидцем. Он был очень успешным менеджером в этой индустрии. Он также был вором. Я многому научилась у него. Я видела, как делать правильно, я видела, как делать неправильно. Я видела, как он обманывал артистов. Он делал их звёздами, но всех их обманывал, забирая их деньги, что я считала отвратительным. Но в любом случае я должна поблагодарить его, и я благодарна ему за то, что он дал мне важные уроки в музыке. Я всему научилась у него.



Философия моего отца была такой: "Я сделаю тебя звездой. Я получу деньги". И он получил всё. Но я получила возможность быть менеджером легенды. Я всё сделала правильно.



Когда мне было 18 лет, я встретила одного человека. Я работала секретарём у своего отца. Он вошёл в офис, и я не могла поверить своим глазам: этот человек был одет в полосатую пижаму, на шее у него висел ошейник, а на ногах не было обуви. Этим человеком был Оззи Осборн. В тот вечер я видела его выступление с BLACK SABBATH в клубе Marquee в Лондоне, легендарном месте. До этого я никогда в жизни не видела ничего подобного. Я подумала: "Что они, чёрт возьми, делают? Это же чепуха". А после второй песни я подумала: "Боже мой, что они делают? Я никогда не слышала ничего подобного". Это было электризирующе. Энергия была ошеломляющей. Я видела выступления величайших артистов мира, но ничего подобного никогда не видела. Они пришли к моему отцу, чтобы он стал их менеджером. И они вышли из офиса, испугавшись его, думая — и совершенно справедливо — что он украдёт их деньги, и они были в ужасе. А девять лет спустя я стала работать с ними.



Мой муж расстался с BLACK SABBATH в 1979-м. Он не ушёл из группы, его уволили. В то время он у него всё ещё был контракт с Warner Brothers и завершил работу над своей первой сольной записью. Мы передали её Мо Остину [председателю и генеральному директору Warner Bros. Records с 1972 по 1994 годы], и он прислал нам очень короткую записку, в которой было написано: "Хорошая попытка, но мы отказываемся. Желаем вам удачи в будущем". Тогда мы обратились к CBS Records, которые дали нам 60 000 долларов, и Оззи пошёл в CBS, чтобы встретиться с ними и подписать контракт. Он взял с собой двух голубей. И на этой встрече, которая длилась всего две минуты, он решил оторвать головы голубям и бросить их на стол. Уолтер Йетникофф [президент CBS Records International с 1971 по 1975 годы, а затем президент и генеральный директор CBS Records с 1975 по 1990 годы] выгнал нас обоих из здания и предупредил, что если Оззи ещё раз войдёт в это здание, он уничтожит всё, что осталось от его карьеры. Оззи больше никогда не возвращался в это здание, но он продал почти сто миллионов пластинок для этого лейбла. Так что он поступил по-своему. Всё, что он делал, он делал по-своему. Он был диким. Он был креативным. Он написал одни из лучших мелодичных песен в тяжёлом металле. Никто не был мелодичным в металле, кроме Оззи Осборна, и это выделяло его. Он был уникальным. И в этой индустрии больше никогда не будет другого Оззи Осборна. Он был уникальным.



Единственное, чему меня научил мой отец, — это тому, что я могу достичь всего, чего захочу, и он действительно дал мне возможность стать лучшей версией себя. Когда мне было 15 лет, он сказал мне, что если я хочу добиться успеха в этой индустрии, я должна знать больше, чем любой другой человек в этой индустрии. И он хорошо меня обучил. Я бы сказала, что у меня больше мужества, чем у многих мужчин, и я этим очень горжусь.



Но если серьёзно, эта индустрия просто великолепна. Я бы никогда не хотела работать в какой-либо другой индустрии. Меня привлекает творчество, люди, которые посвящают свою жизнь искусству, музыке, и я наслаждаюсь каждой минутой. У меня ещё много работы, и я буду продолжать работать в этой индустрии. Мой муж — настоящий визионер. Да благословит вас Бог. Спасибо».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 184

