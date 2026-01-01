Arts
Новости
Новости
*

Metal Allegiance

*



2 фев 2026 : 		 METAL ALLEGIANCE вместе с участниками MASTODON и SEPULTURA исполнили METALLICA

1 фев 2026 : 		 METAL ALLEGIANCE исполнили новую песню

13 янв 2026 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

3 фев 2025 : 		 METAL ALLEGIANCE думают о новом

26 янв 2025 : 		 Видео с выступления METAL ALLEGIANCE

24 дек 2024 : 		 METAL ALLEGIANCE думают о новой музыке

9 сен 2024 : 		 METAL ALLEGIANCE отыграли юбилейный концерт

28 янв 2024 : 		 Музыканты TESTAMENT, MASTODON, SEPULTURA, OVERKILL, EXODUS выступили с METAL ALLEGIANCE

10 окт 2023 : 		 Юбилейное шоу METAL ALLEGIANCE

5 сен 2022 : 		 Видео с выступления METAL ALLEGIANCE

17 дек 2021 : 		 Стрим от METAL ALLEGIANCE

9 окт 2021 : 		 JOHN BUSH исполнил ANTHRAX вместе с METAL ALLEGIANCE

16 июл 2021 : 		 JOHN BUSH, MARK OSEGUEDA и PHIL DEMMEL присоединятся к METAL ALLEGIANCE

1 апр 2020 : 		 METAL ALLEGIANCE собирают средства для Looney Tunes

21 янв 2020 : 		 Drum-cam от DAVE LOMBARDO

18 янв 2020 : 		 DAVE LOMBARDO, GARY HOLT And PHIL DEMMEL исполняют SLAYER рамках METAL ALLEGIANCE

27 янв 2019 : 		 Музыканты SEPULTURA, OVERKILL, ARCH ENEMY, MISFITS присоединились на сцене к METAL ALLEGIANCE

24 сен 2018 : 		 Рассказ о выступлении METAL ALLEGIANCE

17 сен 2018 : 		 METAL ALLEGIANCE целиком сыграют первый альбом BLACK SABBATH

13 сен 2018 : 		 Музыканты SEPULTURA, ARCH ENEMY, OVERKILL, ACCEPT присоединились к METAL ALLEGIANCE

8 сен 2018 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

26 авг 2018 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

2 авг 2018 : 		 Трейлер к новому альбому METAL ALLEGIANCE

28 июл 2018 : 		 MAX CAVALERA в новом видео METAL ALLEGIANCE

14 июл 2018 : 		 Второй трейлер к новому альбому METAL ALLEGIANCE

30 июн 2018 : 		 Трейлер нового альбома METAL ALLEGIANCE
METAL ALLEGIANCE вместе с участниками MASTODON и SEPULTURA исполнили METALLICA



Профессиональное видео исполнение группой METAL ALLEGIANCE при участии Troy Sanders (MASTODON), Andreas Kisser (SEPULTURA) и Doc Coyle (GOD FORBID) кавер-версии METALLICA "Whiplash", доступно для просмотра ниже.








просмотров: 187

