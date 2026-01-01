сегодня



METALLICA сотрудничает с DR. MARTENS



METALLICA вместе с DR. MARTENS объявили о сотрудничестве и выпуске товаров. В первой части коллекции, выпущенной 29 января, используется оформление из туров 1989 "Damaged Justice" и 1986 "Damage Inc.", а во второй части будет выпущена новая версия ботинок 1460 с логотипом коллектива и надписью "5th Member".











