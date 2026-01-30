Новое видео CARNIVORE A.D.

"Transmutation", новое видео группы CARNIVORE, в состав которой входят Baron Misuraca (SHEER TERROR, DARKSIDE NYC),guitarist Chuck Lenihan (CRUMBSUCKERS, CHRISTIAN DEATH) and drummer Joe Cangelosi (KREATOR, MASSACRE, WHIPLASH), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Transmutation", выходящего 27 марта на Apostasy Records:
01. Prologue
02. Transmutation
03. I Stand Alone
04. Social Decomposition
05. Mine Is the Hand
«У нас есть Питер Стил дома»