Новости
Новое видео CARNIVORE A.D.



"Transmutation", новое видео группы CARNIVORE, в состав которой входят Baron Misuraca (SHEER TERROR, DARKSIDE NYC),guitarist Chuck Lenihan (CRUMBSUCKERS, CHRISTIAN DEATH) and drummer Joe Cangelosi (KREATOR, MASSACRE, WHIPLASH), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Transmutation", выходящего 27 марта на Apostasy Records:

01. Prologue
02. Transmutation
03. I Stand Alone
04. Social Decomposition
05. Mine Is the Hand




30 янв 2026
Nameless Faceless
М-да. Прогрохотало, проорало... ни уму ни сердцу... ни к голове ни к жопе... только имя зря использовали.
30 янв 2026
Вашингтон Ирвинг
Бля) ладно, они сами себя угробят таким материалом, даже ругать не буду
«У нас есть Питер Стил дома»
