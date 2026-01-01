Arts
2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания

22 янв 2026 : 		 MEGADETH в акустике

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»

19 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не из правых»

13 янв 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»

12 янв 2026 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023

5 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»

30 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»

25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA

3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»

28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии
DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью спросили, есть ли среди музыкантов, которые участвовали в MEGADETH, те, кого он хотел бы особо выделить:

«Все они были великолепны. Когда у тебя в группе крутые музыканты, следующий вопрос, который возникает: "А они крутые люди?", "У вас хорошие дружеские отношения?" Я никогда не брал в группу никого из своих друзей.

В интервью или на встречах с поклонниками, когда меня спрашивают, какой совет я бы дал новым группам, я отвечаю: "Продолжайте обучение", потому что нужно быть умным. Я говорю людям, что нужно оставаться в школе, но также учиться определённым вещам, которым вас не учат, например, вести чековые книжки и рассчитывать сложные проценты. Ещё я говорю: "Не нанимайте своих друзей". Потому что если вам придётся уволить человека, вы потеряете и друга.

Я всегда нанимал людей, вступал с ними в деловые отношения и со временем с некоторыми из них становился друзьями. Затем, когда работа заканчивается, всё зависит от того, где мы находимся. Допустим, вы работаете в ресторане, и если кто-то уходит из McDonald's, чтобы работать в Taco Bell, вряд ли он будет звонить ребятам из McDonald's и спрашивать, как у них дела. Но если вы дружите или стали приятелями, то всё по-другому».




