DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью спросили, есть ли среди музыкантов, которые участвовали в MEGADETH, те, кого он хотел бы особо выделить:



«Все они были великолепны. Когда у тебя в группе крутые музыканты, следующий вопрос, который возникает: "А они крутые люди?", "У вас хорошие дружеские отношения?" Я никогда не брал в группу никого из своих друзей.



В интервью или на встречах с поклонниками, когда меня спрашивают, какой совет я бы дал новым группам, я отвечаю: "Продолжайте обучение", потому что нужно быть умным. Я говорю людям, что нужно оставаться в школе, но также учиться определённым вещам, которым вас не учат, например, вести чековые книжки и рассчитывать сложные проценты. Ещё я говорю: "Не нанимайте своих друзей". Потому что если вам придётся уволить человека, вы потеряете и друга.



Я всегда нанимал людей, вступал с ними в деловые отношения и со временем с некоторыми из них становился друзьями. Затем, когда работа заканчивается, всё зависит от того, где мы находимся. Допустим, вы работаете в ресторане, и если кто-то уходит из McDonald's, чтобы работать в Taco Bell, вряд ли он будет звонить ребятам из McDonald's и спрашивать, как у них дела. Но если вы дружите или стали приятелями, то всё по-другому».







