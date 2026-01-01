сегодня



Почему HENRY ROLLINS так и на записался с NELSON



MATTHEW NELSON в беседе с "Talk Is Jericho" рассказал о росте популярности группы после релиза в мае 1990 года дебютного сингла "(Can't Live Without Your) Love & Affection":



«Geffen на самом деле продавали нас почти исключительно в журналах для подростков, что не принесло нам никакой пользы. И они ничего не сказали о том, как много мы должны были сделать с музыкой и презентацией всего остального. Так что это тоже не помогло.



Я пишу в книге главу о встрече с одним из моих героев, Генри Роллинзом, который в течение двух лет был на обложках журналов для подростков. И это отличная история. Короче говоря, никогда не судите о книге по ее обложке. И это то, в чем я его убедил. Если кто-нибудь и знает, кто такой Генри Роллинз, то это крестный отец панк-рока и великий автор — на самом деле, он также является настоящим источником вдохновения для нашего стиля написания. И мы стали друзьями.



Я пошел посмотреть его шоу, устное выступление, в The Roxy [в Западном Голливуде]. Потому что старый техник нашего отца руководил CIRCLE JERKS. Первым настоящим панк-рокером, который представил нас с Gunnar всему миру в конце 70-х, был Гэри Хирстиус. И он сказал: "На сцену выходит Генри Роллинз. Вы знаете [кто он такой]?" Я такой: "Да, я знаю, кто такой Генри Роллинз. Конечно". Он сказал: "Он занимается разговорной речью". Я прочитал пару его книг и подумал, что он гениален. И я сижу там на своем месте со своим приятелем Гритом, который раньше работал у нас осветителем и все такое. И [я был] так взволнован. Вот выходит Генри Роллинз, и он великолепен. Он веселый, и он злой, и он, он трогательный. А потом он спрашивает: "А что сейчас слушают дети? Я вырос на этом, и на этом, и на этом, но что сейчас? Группы вроде NELSON?" И он понятия не имел, что я там был. Тут друг Грит схватил меня за ногу, и я начал смеяться, потому что в тот момент я просто подумал: "Конечно". И вот Гэри подошел ко мне после концерта, и я сказал: "Я бы очень хотел с ним познакомиться". Он ответил: "Ты что, издеваешься надо мной? После этого?" Я сказал: "Из-за этого я должен с ним встретиться". Вот такие у нас отношения. Я поднялся наверх, и он просто посмотрел на меня. Он спросил: "Какого черта ты здесь делаешь?" Он был очень настойчив, но, честно говоря, я был там не для того, чтобы целовать его в зад. Честно говоря, я был его фанатом, но меня по-настоящему поразило то, что люди, которые его не знают, смотрят на него и говорят: "Посмотрите на этого парня. Боже, он выглядит устрашающе". Именно это я ему и сказал. Он спросил: "Что ты здесь делаешь?" И я ответил: "Ну, я просто хотел поговорить с тобой и сказать, что мне понравилось твое шоу". Он ответил: "Правда? После всего?" И я ответил: "Да. Я долгое время был вашим поклонником, как музыки, так и книг. Я полагаю, что у нас много общего". Он такой: "О, правда? Ты так думаешь?" И я сказал все это примерно так: "Ну, у меня галлюцинация, что ты видишь нас с братом на обложках журналов для подростков и судишь о нас по всей этой пышности, напыщенности и прочей ерунде. Глянцевый лист размером восемь на десять дюймов не позволяет понять, кто мы на самом деле. И, честно говоря, чтобы вы знали, мы никогда не давали интервью журналам для подростков. У нас были распроданы билеты. Звукозаписывающей компании это легко дается. Это простые продажи. Мы не можем их остановить. Фотографы делают снимки и продают нас этим тварям. Это похоже на монстра, который вырвался из клетки. Прямо сейчас мы ничего не можем с этим поделать. И я представляю, что люди, которые вас не знают, если бы вы пошли навстречу им по улице, перешли бы на другую сторону улицы. [Они] подумают, что вы здесь для того, чтобы забрать у них деньги за обед. Но факт в том, что вы очень умный человек, обладающий большой проницательностью. Вы прошли через многое, о чем люди не догадываются, пока не узнают поближе." И он спросил: "Ну, и что ты хочешь с этим делать?" И я ответил: "Давай сделаем что-нибудь вместе". Он переспросил: "Реально?" Я ответил: "Да. Я не знаю, как, я не знаю, когда, я не знаю, где". И оказалось, что мы были в середине записи нашего второго альбома. Это был концептуальный альбом под названием "Imaginator", и он был посвящен тому, чем сейчас является Интернет. Это было телевидение. Это было о контроле над сознанием, и все было очень плотно. Тогда это было наше изгнание нечистой силы за те годы, что мы только что пережили, что на самом деле не давало нам высказаться, и люди ведь реально не понимали всей ситуации. Это легко сделать, чтобы люди поместили вас в определенную обойму и продавали таким образом, особенно в этом бизнесе. Итак, мы написали этот альбом, и он пришел и произнес несколько слов, которые завершили альбом. И, как я пишу в книге, это было просто великолепно. Я имею в виду, у меня мурашки бегут по коже, потому что у меня все еще есть эта запись. Два дня спустя его тогдашний лейбл позвонил нам и сказал: "Мы не хотим, чтобы он был на вашем альбоме"».











