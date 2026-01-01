Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 94
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 94
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
[= ||| все новости группы



*

Skindred

*



30 янв 2026 : 		 Новая песня SKINDRED

5 ноя 2025 : 		 Новое видео SKINDRED

15 мар 2024 : 		 Новое видео SKINDRED

9 фев 2024 : 		 Новое видео SKINDRED

25 окт 2023 : 		 SKINDRED в "Later… With Jools Holland"

20 июл 2023 : 		 Новое видео SKINDRED

17 май 2023 : 		 Новое видео SKINDRED

19 апр 2023 : 		 Новая песня SKINDRED

23 мар 2023 : 		 Новая песня SKINDRED

9 ноя 2022 : 		 Новое видео SKINDRED

26 мар 2021 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

17 мар 2021 : 		 SKINDRED на EARACHE RECORDS

9 фев 2021 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

12 апр 2020 : 		 Акустика от SKINDRED

28 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления SKINDRED

4 сен 2019 : 		 SKINDRED запишут концерт в Лондоне

29 мар 2019 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

26 сен 2018 : 		 SKINDRED не приедут в США из-за визовых проблем

14 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKINDRED

17 апр 2018 : 		 Новое видео SKINDRED

25 мар 2018 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

17 фев 2018 : 		 Новое видео SKINDRED

24 янв 2018 : 		 Обложка нового альбома SKINDRED

18 янв 2018 : 		 Новый альбом SKINDRED выйдет весной

26 июн 2017 : 		 Вокалист SKINDRED в новом видео SUMO CYCO

6 июн 2016 : 		 Новое видео SKINDRED
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня SKINDRED



zoom
"This Is The Sound", новая песня группы SKINDRED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома You Got This, выходящего 17 апреля на Earache Records:

01. You Got This
02. Can I Get A
03. Born Fe Dis
04. This Is The Sound
05. Broke
06. Glass
07. Big ‘Em Up
08. Do It Like This
09. My People
10. Give Thanks
11. Dred Or Alive




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 147

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом