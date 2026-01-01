Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 94
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 94
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
[= ||| все новости группы



*

Bang Tango

*



30 янв 2026 : 		 Обновленное видео от BANG TANGO

21 авг 2023 : 		 У вокалиста BANG TANGO инсульт

28 янв 2020 : 		 Оригинальный состав BANG TANGO воссоединился для концерта

26 ноя 2019 : 		 Оригинальный состав BANG TANGO соберётся в 2020 году

4 июл 2017 : 		 Гитарист BANG TANGO, ZFM в новом хорроре

27 янв 2016 : 		 Композиция EATING CROW доступна для прослушивания

13 фев 2015 : 		 Видео с выступления BANG TANGO

22 июл 2014 : 		 Бывший гитарист DIO в BANG TANGO

31 мар 2013 : 		 Трейлер документального фильма BANG TANGO

7 янв 2013 : 		 BANG TANGO сменили ударника

27 ноя 2012 : 		 Новое видео BANG TANGO

12 ноя 2012 : 		 BANG TANGO начали работу над новым материалом

17 янв 2012 : 		 Новое видео BANG TANGO

20 сен 2011 : 		 Новый альбом BANG TANGO выйдет в сентябре

18 янв 2011 : 		 Переиздания BANG TANGO выйдут в январе
| - |

|||| сегодня

Обновленное видео от BANG TANGO



zoom
Спустя десять лет после оригинального релиза, BANG TANGO представляют восстановленную до 4К версию ролика "Attack Of Life: The Bang Tango Movie"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 130

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом