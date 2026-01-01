×
Новая песня PAPA ROACH
94
Новое видео POPPY
64
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
37
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Bang Tango
США
-
http://www.bangtango.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/bangtango
30 янв 2026
:
Обновленное видео от BANG TANGO
21 авг 2023
:
У вокалиста BANG TANGO инсульт
28 янв 2020
:
Оригинальный состав BANG TANGO воссоединился для концерта
26 ноя 2019
:
Оригинальный состав BANG TANGO соберётся в 2020 году
4 июл 2017
:
Гитарист BANG TANGO, ZFM в новом хорроре
27 янв 2016
:
Композиция EATING CROW доступна для прослушивания
13 фев 2015
:
Видео с выступления BANG TANGO
22 июл 2014
:
Бывший гитарист DIO в BANG TANGO
31 мар 2013
:
Трейлер документального фильма BANG TANGO
7 янв 2013
:
BANG TANGO сменили ударника
27 ноя 2012
:
Новое видео BANG TANGO
12 ноя 2012
:
BANG TANGO начали работу над новым материалом
17 янв 2012
:
Новое видео BANG TANGO
20 сен 2011
:
Новый альбом BANG TANGO выйдет в сентябре
18 янв 2011
:
Переиздания BANG TANGO выйдут в январе
сегодня
Обновленное видео от BANG TANGO
Спустя десять лет после оригинального релиза, BANG TANGO представляют восстановленную до 4К версию ролика "Attack Of Life: The Bang Tango Movie"



просмотров: 130
