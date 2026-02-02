сегодня



Вокалист POISON: «Я не просил себе больше денег»



BRET MICHAELS в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать поклонникам группы тура в следующем году:



«Надеюсь, мы просто назовем его "40 плюс один"». Ссылаясь на тот факт, что запланированный тур "Look What the Cat Dragons In", посвященный 40-летию группы, не состоится в 2026 году, Bret добавил: «Но я могу сказать вам вот что — поскольку это дело продвигалось все дальше и дальше… Помните, что когда вы заказываете что-то, мы уже заказываем что-то в одиночку на 27-й год. Так что это только что было подтверждено. И я надеюсь, что, как один из основателей, это будет отличный вариант, и я уверен, что мы сможем воплотить все в жизнь в 27-м году».



На вопрос, есть ли доля правды в недавнем заявлении барабанщика POISON Rikki Rockett о том, что турне группы в 2026 году больше не состоится после того, как Bret якобы потребовал, чтобы каждый из его коллег по группе получал по 6 долларов за каждый доллар, заработанный на концертах, он ответил:



«Что ж, я отвечу на это честно. Этого так и не случилось. Мы так и не дошли до этой части переговоров. Что происходит — когда вы начинаете это, они просят меня составить сольные номера и средний балл, и это первая часть, к которой мы приступаем. Мы спрашиваем, как будет выглядеть сцена, с чего мы начнем тур? Я даже договорился о том, с чего мы начнем, и вдруг, в 26-м, концерты 26-го года потребовали сольных ответов, так что прошлым летом мы перенесли все на 27-й. Причина, по которой это всплывает в третий раз, — никто, даже другие участники, не прокомментировал. Они такие: "Я думал, это будет в 27-м году".



Мы все друзья. И если ты захочешь что-то обсудить, у нас есть номера телефонов друг друга последние 45 лет. Просто позвони мне. Без обид. Я люблю Rikki. Я люблю Bobby. Я люблю C.C.. Не ведите переговоров в прямом эфире [во время интервью]. Просто позвоните мне по телефону, и мы решим, что [еще нужно решить]. Мы решали это на протяжении 40 лет. Давай решим, что нам нужно сделать».



Когда интервьюер заметил, что, по его мнению, никто и глазом не моргнет, если Bret попросит больше денег, тот пояснил:



«И снова я хочу поговорить об этом. Об этом никогда не говорилось. Вопрос в том, что люди делают в одиночку? Что мы делаем? Вы просто выкладываете все начистоту. И это тоже не их вина. Переговоры так и не были завершены. Когда начнется тур? Кто у нас на разогреве? Какой свет, какой звук, как выглядит сцена?



Трудно объяснить всем, как много нужно для того, чтобы сделать шоу классным. И для меня, когда я выступаю сольно. Я мог бы принять такое решение в отношении своей команды. Если я поеду с POISON, мы будем четырьмя основателями. И это справедливо в данной ситуации. Поэтому я хочу убедиться, что фанаты услышат правду. Это должно быть обсуждение вчетвером. Именно таким и должен быть POISON.



Я люблю Rikki Rockett. Он мой брат. Мы через многое прошли вместе. Я люблю Bobby, я люблю CC, и я ценю, что CC и Bobby остались в стороне. Они не стали давать никаких комментариев. Я искренне верю, потому что прошлым летом все уже знали, что тур переносится на 27-й год».







