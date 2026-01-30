сегодня



SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest



SHARON OSBOURNE в недавнем интервью Billboard заявила о том, что хотела бы вновь устроить Ozzfest:



«Все творческие решения по визуальной части Ozzfest были моими. Я не умею петь — у меня нет слуха — но я могу быть креативной, и мне нравится создавать что-то.

Недавно я разговаривала с Live Nation о возвращении Ozzfest. Оззи был увлечён тем, что давал молодым талантам возможность выступить перед большой аудиторией. Мы действительно запустили металл-фестивали в этой стране. Появились похожие фестивали, но у них не было того же духа, что у Ozzfest, потому что наши были местом для новых талантов. Это было как летний лагерь для детей».



Как заявила Шэрон, она работает с Live Nation над запуском классического тура по репертуару Black Sabbath, который будет исполняться местными оркестрами и сопровождаться современными визуальными эффектами, а также над сценарием художественного фильма о жизни Оззи.







