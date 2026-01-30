Arts
Новости
*

Ozzy Osbourne

*



30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми

19 янв 2026 : 		 Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи

14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»

13 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца

30 дек 2025 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память Оззи

27 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE

11 дек 2025 : 		 SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»

5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна

3 дек 2025 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance

27 ноя 2025 : 		 Новая коллекция LUGZ x OZZY OSBOURNE

14 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Мы собрали 11 миллионов на благотворительность»

13 ноя 2025 : 		 Семья OSBOURNE впервые собралась на публике

9 ноя 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»

9 ноя 2025 : 		 Участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CLUTCH, CROWBAR почтили память Оззи

6 ноя 2025 : 		 GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»

29 окт 2025 : 		 NIKKI SIXX хвалит фильм об Оззи

26 окт 2025 : 		 Сын Оззи Осборна о последнем концерте отца: «Он был очень счастлив»

25 окт 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»

23 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»

19 окт 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN об Оззи

16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»
SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest



SHARON OSBOURNE в недавнем интервью Billboard заявила о том, что хотела бы вновь устроить Ozzfest:

«Все творческие решения по визуальной части Ozzfest были моими. Я не умею петь — у меня нет слуха — но я могу быть креативной, и мне нравится создавать что-то.
Недавно я разговаривала с Live Nation о возвращении Ozzfest. Оззи был увлечён тем, что давал молодым талантам возможность выступить перед большой аудиторией. Мы действительно запустили металл-фестивали в этой стране. Появились похожие фестивали, но у них не было того же духа, что у Ozzfest, потому что наши были местом для новых талантов. Это было как летний лагерь для детей».

Как заявила Шэрон, она работает с Live Nation над запуском классического тура по репертуару Black Sabbath, который будет исполняться местными оркестрами и сопровождаться современными визуальными эффектами, а также над сценарием художественного фильма о жизни Оззи.




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 янв 2026
YNWA
"она работает с Live Nation над запуском классического тура по репертуару Black Sabbath, который будет исполняться местными оркестрами и сопровождаться современными визуальными эффектами"

Попахивает голограммой Оззи
