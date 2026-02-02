сегодня



Зачем барабанщик POISON рассказал о срыве тура



Rikki Rockett в недавнем интервью попросили прояснить его слова про "6 долларов Bret'y за их каждый доллар":



«А знаете... Я действительно сказал все, что, по моему мнению, должен был сказать на данный момент. Я не хочу вдаваться в подробности.



Я рекламировал Зал славы металла, и одно из интервью было опубликовано в "Нью-Йорк Пост" на шестой странице. И они спросили меня об этом: "Почему ты не гастролируешь?" И я сказал им правду. Я сказал: "Это правда". И причина, по которой я им это сказал, заключалась в том, чтобы не раскрывать личные финансы POISON. Это не так. Я сделал это не по этой причине. Дело в том, что в прошлом, когда что-то шло не так, как надо, люди просто начинали предполагать: "О, ну, СС взялся за старое", или "Bobby открыл еще один ресторан", или что-то в этом роде. Или у меня снова рак. Есть все эти предрассудки, которые... Но это не так. Мы всегда хотим играть. И я просто решил, что расскажу настоящую причину. Вот она. Мы не можем справиться с этим в финансовом плане". Вот и вся суть. На самом деле, нам не нужно переобуваться или что-то в этом роде».



Что касается его предыдущего замечания о том, что для него, СС и Bobby "не исключена ситуация" нанять нового вокалиста для POISON, если они не смогут договориться с Bret'ом о возвращении на гастроли. Rikki пояснил:



«Сейчас мы не ищем вокалиста. Я вижу некоторые из этих заголовков. Мы не сидим сложа руки и не обсуждаем возможность найти другого вокалиста. Мы надеемся, что у нас что-нибудь получится. Но меня спросили, не исключено ли это, и я ответил, что, по-моему, на самом деле нет ничего невозможного. А мы бы поехали в турне по России? Ну, об этом не может быть и речи, это не обсуждается».



Когда интервьюер отметил, что фанаты "хотели бы увидеть", как POISON отпразднуют 40-летие "Look What the Cat Dragoned In" несколькими живыми выступлениями, Rikki сказал:



«У меня много мыслей по этому поводу. Нет, я не думаю, что это произойдет в этом году, потому что для того, чтобы организовать тур, нужны месяцы работы. И мы в значительной степени упустили это время. В меньшем масштабе я мог бы пригласить [мою другую группу] ROCKETT MAFIA и отыграть первую и вторую стороны "Look What The Cat Dragon In" и хорошо провести время, занимаясь этим. Появляется много концертов, на которых мы выступаем. Это совсем другой вид гастролей. Мы прилетаем, выступаем на двух-трех концертах, а затем возвращаемся домой. Но чтобы устроить полномасштабный тур, в котором ты собираешь даты по кусочкам, и при этом не едешь, скажем, из штата Мэн во Флориду, а затем обратно в Буффало. Нельзя так все делать. Нужно придумать, как все организовать. Это требует кропотливой подготовки. Это огромная работа. Я имею в виду, что нужно собрать воедино множество фрагментов. И мы упустили эту возможность. Это не значит, что мы не сможем отыграть тур в честь 41-й годовщины. POISON все еще могут такое провернуть».







