Новости
2 фев 2026 : Зачем барабанщик POISON рассказал о срыве тура

2 фев 2026 : 		 Вокалист POISON: «Я не просил себе больше денег»

28 янв 2026 : 		 Будут ли POISON искать нового вокалиста?

22 янв 2026 : 		 BRET MICHAELS ответил коллегам по POISON

19 янв 2026 : 		 RIKKI ROCKETT: «Жажда бабла погубила тур POISON»

17 ноя 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Вряд ли мы поедем в тур в 2026»

16 ноя 2025 : 		 RIKKI ROCKETT: «С вокалистом POISON я давно не говорил»

13 ноя 2025 : 		 Разборки в и около POISON

28 окт 2025 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

17 май 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Решение по туру примет Bret»

13 апр 2025 : 		 RIKKI ROCKETT готов к туру POISON

11 апр 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Нужно оставаться верными себе!»

30 мар 2025 : 		 Барабанщик POISON о новом материале

16 мар 2025 : 		 RICHIE KOTZEN гордится альбомом с POISON

6 янв 2025 : 		 Почему POISON едва не забанили за обложку

20 дек 2024 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

16 дек 2024 : 		 Вокалист POISON о будущем туре

14 дек 2024 : 		 Барабанщику POISON вернули установку

4 ноя 2024 : 		 POISON дадут минимум 40 концертов

20 сен 2024 : 		 BRET MICHAELS о возвращении POISON

13 сен 2024 : 		 Вокалист POISON захочет в 2026

11 сен 2024 : 		 Барабанщик POISON: «Bret не хочет!»

29 мар 2024 : 		 Барабанщик POISON работает над мемуарами

19 фев 2024 : 		 POISON точно поедут в тур

30 янв 2024 : 		 чОрный пояс барабанщика POISON

2 окт 2023 : 		 Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у большинства рок-групп»
Зачем барабанщик POISON рассказал о срыве тура



zoom
Rikki Rockett в недавнем интервью попросили прояснить его слова про "6 долларов Bret'y за их каждый доллар":

«А знаете... Я действительно сказал все, что, по моему мнению, должен был сказать на данный момент. Я не хочу вдаваться в подробности.

Я рекламировал Зал славы металла, и одно из интервью было опубликовано в "Нью-Йорк Пост" на шестой странице. И они спросили меня об этом: "Почему ты не гастролируешь?" И я сказал им правду. Я сказал: "Это правда". И причина, по которой я им это сказал, заключалась в том, чтобы не раскрывать личные финансы POISON. Это не так. Я сделал это не по этой причине. Дело в том, что в прошлом, когда что-то шло не так, как надо, люди просто начинали предполагать: "О, ну, СС взялся за старое", или "Bobby открыл еще один ресторан", или что-то в этом роде. Или у меня снова рак. Есть все эти предрассудки, которые... Но это не так. Мы всегда хотим играть. И я просто решил, что расскажу настоящую причину. Вот она. Мы не можем справиться с этим в финансовом плане". Вот и вся суть. На самом деле, нам не нужно переобуваться или что-то в этом роде».

Что касается его предыдущего замечания о том, что для него, СС и Bobby "не исключена ситуация" нанять нового вокалиста для POISON, если они не смогут договориться с Bret'ом о возвращении на гастроли. Rikki пояснил:

«Сейчас мы не ищем вокалиста. Я вижу некоторые из этих заголовков. Мы не сидим сложа руки и не обсуждаем возможность найти другого вокалиста. Мы надеемся, что у нас что-нибудь получится. Но меня спросили, не исключено ли это, и я ответил, что, по-моему, на самом деле нет ничего невозможного. А мы бы поехали в турне по России? Ну, об этом не может быть и речи, это не обсуждается».

Когда интервьюер отметил, что фанаты "хотели бы увидеть", как POISON отпразднуют 40-летие "Look What the Cat Dragoned In" несколькими живыми выступлениями, Rikki сказал:

«У меня много мыслей по этому поводу. Нет, я не думаю, что это произойдет в этом году, потому что для того, чтобы организовать тур, нужны месяцы работы. И мы в значительной степени упустили это время. В меньшем масштабе я мог бы пригласить [мою другую группу] ROCKETT MAFIA и отыграть первую и вторую стороны "Look What The Cat Dragon In" и хорошо провести время, занимаясь этим. Появляется много концертов, на которых мы выступаем. Это совсем другой вид гастролей. Мы прилетаем, выступаем на двух-трех концертах, а затем возвращаемся домой. Но чтобы устроить полномасштабный тур, в котором ты собираешь даты по кусочкам, и при этом не едешь, скажем, из штата Мэн во Флориду, а затем обратно в Буффало. Нельзя так все делать. Нужно придумать, как все организовать. Это требует кропотливой подготовки. Это огромная работа. Я имею в виду, что нужно собрать воедино множество фрагментов. И мы упустили эту возможность. Это не значит, что мы не сможем отыграть тур в честь 41-й годовщины. POISON все еще могут такое провернуть».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 фев 2026
Corpsegrinder04
Чувак, это Глэмчик (С).
2 фев 2026
С
Санчез
Да накипело у него, вот и всё. Нервы не выдержали. Кто знает, может у кого то из Faith No More также нервы сдадут и кто-то набьет ебальник Паттону, за то что он игнорит группы
просмотров: 190

