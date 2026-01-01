сегодня



POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми



Post Malone, участники GUNS N' ROSES Slash и Duff McKagan, барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith и продюсер Andrew Watt сыграют специальный трибьют-сет Оззи в рамках Грэмми, церемония вручения которой будет доступна на Paramount+ первого февраля.







+0 -0



просмотров: 106

