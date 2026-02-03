сегодня



Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы готовим альбом из нового материала»



SLASH в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, планируют ли GUNS N' ROSES и дальше выпускать синглы или все же готовят полноценный альбом:



«В данном случае мы выпускали синглы, просто потому, что мы только перезаписали эти песни и выпустили пару песен здесь, пару песен там. Это были последние две песни, которые нам оставалось записать, и мы фактически записали их даже не вплотную друг к другу. "Nothin" была одной из них, а "Atlas" была сделана в другое время, но они еще не были выпущены. Итак, мы выпускаем их сейчас. И дальше уже ничего, по сути, из старого и не осталось. Но я полагаю, что мы собираемся сделать вот что: мы возьмем все эти песни, запишем их и выпустим это как единое целое. И вот тогда следующая пластинка, которую мы собираемся записать, будет полностью состоять из нового оригинального материала, и это будет настоящий альбом.



Сейчас действительно странное время, особенно для рок-н-ролла, и для того, как все работает в нашей индустрии, как это работает для фанатов. Я думаю, что большинство фанатов закоренелого рок-н-ролла хотели бы получить альбом, и они любят винил, но им бы хотелось, чтобы это был сборник песен. Однако некоторые из тех, кто младше, те, кто вырос в эту новую, причудливую цифровую эпоху, в которой мы живем, на самом деле не знают о том, что альбомы выпускаются целиком. Так что это странное время. В нем сложнее ориентироваться. Но для меня все проще простого. Сделайте запись. Вы можете использовать все цифровые технологии в любой конфигурации, которую пожелаете. Но убедитесь, что у вас есть альбом. Вот и все».



Что касается того факта, что все недавно выпущенные песни GUNS N' ROSES в прошлом существовали в среде GUNS, а "Atlas" когда-то выходила под рабочим названием "Atlas Shrugged", Slash сказал:



«Ну, мы взяли кучу материала, который был у Axl'a, и все вместе сели за работу и послушали его. Так мы выбрали все песни, которые хотели исполнить сами и которые хотел сделать Axl. Мы просто убрали все гитары и партии бас-гитары и переделали их. Было весело. И это было похоже на то, когда мы записывали по одной песне за раз. Мы записали одну или, может быть, две за одну неделю. Но по большей части это было растянуто на длительный период времени. Так что это было просто забавное занятие, и я подумал: "Ладно, каков будет мой подход к работе?" Поэтому каждый трек имел свой подход — это было как маленький интересный проект».



На вопрос о том, каким был его подход к записи "Atlas" и "Nothin", Slash сказал:



«В "Atlas" есть несколько действительно классных изменений аккордов и размера, так что это было интересно само по себе. А затем он придумал для этого подходящее озвучивание. В случае с "Nothin" это был очень спонтанный, в некотором роде простой, незамысловатый подход. Над этим вообще особо не задумывались. Это была просто импровизация».



Далее Слэш сказал, что он с нетерпением ждет возможности исполнить "Atlas" и "Nothin", когда GUNS N' ROSES вернутся на гастроли в марте.



«Ну, мы собирались [сыграть] оба трека [живьем] — думаю, это было пару лет назад или чуть больше года назад. Мы собирались исполнить их обе, и мы их отрепетировали, и они отлично звучат вживую, и это было действительно весело. Но потом мы решили, что не знаем, когда выпустим эти песни, и в итоге не стали их играть. Так что нам пришлось убрать их из сета просто ждать. Поэтому мы очень рады, что теперь, когда песни наконец-то выпущены, мы их сможем сыграть на концертах».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 200

