Новости
3 фев 2026 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы готовим альбом из нового материала»

2 фев 2026 : 		 SLASH: «GUNS N' ROSES написали тонну х...и!»

4 дек 2025 : 		 Новые песни GUNS N' ROSES

25 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES выпустят две песни зимой

12 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES о концертах в Аргентине

10 ноя 2025 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES подал на группу в суд

1 ноя 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о срыве Axl'a

26 окт 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о возможности выступления группы в Sphere

21 окт 2025 : 		 DUFF MCKAGAN хвалит нового ударника GUNS N' ROSES

14 окт 2025 : 		 SLASH о новом GUNS N' ROSES: «Будет-будет»

4 окт 2025 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет осенью

14 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N'ROSES

3 авг 2025 : 		 STEVEN WILSON: «GUNS N' ROSES не стали выпускать мою версию их классики»

16 июл 2025 : 		 GUNS N'ROSES о выступлении на Уэмбли

10 июл 2025 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

6 июл 2025 : 		 Группа GUNS N' ROSES выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

28 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN нахваливает нового барабанщика

21 май 2025 : 		 Как падал вокалист GUNS N' ROSES

20 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES в Индии

18 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN о первых концертах этого года

15 май 2025 : 		 €450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии

1 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком

24 мар 2025 : 		 Бывший барабанщик GUNS N' ROSES об уходе из группы

21 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES нашли барабанщика

19 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком

11 фев 2025 : 		 BUMBLEFOOT о работе с лидером GUNS N' ROSES
Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы готовим альбом из нового материала»



SLASH в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, планируют ли GUNS N' ROSES и дальше выпускать синглы или все же готовят полноценный альбом:

«В данном случае мы выпускали синглы, просто потому, что мы только перезаписали эти песни и выпустили пару песен здесь, пару песен там. Это были последние две песни, которые нам оставалось записать, и мы фактически записали их даже не вплотную друг к другу. "Nothin" была одной из них, а "Atlas" была сделана в другое время, но они еще не были выпущены. Итак, мы выпускаем их сейчас. И дальше уже ничего, по сути, из старого и не осталось. Но я полагаю, что мы собираемся сделать вот что: мы возьмем все эти песни, запишем их и выпустим это как единое целое. И вот тогда следующая пластинка, которую мы собираемся записать, будет полностью состоять из нового оригинального материала, и это будет настоящий альбом.

Сейчас действительно странное время, особенно для рок-н-ролла, и для того, как все работает в нашей индустрии, как это работает для фанатов. Я думаю, что большинство фанатов закоренелого рок-н-ролла хотели бы получить альбом, и они любят винил, но им бы хотелось, чтобы это был сборник песен. Однако некоторые из тех, кто младше, те, кто вырос в эту новую, причудливую цифровую эпоху, в которой мы живем, на самом деле не знают о том, что альбомы выпускаются целиком. Так что это странное время. В нем сложнее ориентироваться. Но для меня все проще простого. Сделайте запись. Вы можете использовать все цифровые технологии в любой конфигурации, которую пожелаете. Но убедитесь, что у вас есть альбом. Вот и все».

Что касается того факта, что все недавно выпущенные песни GUNS N' ROSES в прошлом существовали в среде GUNS, а "Atlas" когда-то выходила под рабочим названием "Atlas Shrugged", Slash сказал:

«Ну, мы взяли кучу материала, который был у Axl'a, и все вместе сели за работу и послушали его. Так мы выбрали все песни, которые хотели исполнить сами и которые хотел сделать Axl. Мы просто убрали все гитары и партии бас-гитары и переделали их. Было весело. И это было похоже на то, когда мы записывали по одной песне за раз. Мы записали одну или, может быть, две за одну неделю. Но по большей части это было растянуто на длительный период времени. Так что это было просто забавное занятие, и я подумал: "Ладно, каков будет мой подход к работе?" Поэтому каждый трек имел свой подход — это было как маленький интересный проект».

На вопрос о том, каким был его подход к записи "Atlas" и "Nothin", Slash сказал:

«В "Atlas" есть несколько действительно классных изменений аккордов и размера, так что это было интересно само по себе. А затем он придумал для этого подходящее озвучивание. В случае с "Nothin" это был очень спонтанный, в некотором роде простой, незамысловатый подход. Над этим вообще особо не задумывались. Это была просто импровизация».

Далее Слэш сказал, что он с нетерпением ждет возможности исполнить "Atlas" и "Nothin", когда GUNS N' ROSES вернутся на гастроли в марте.

«Ну, мы собирались [сыграть] оба трека [живьем] — думаю, это было пару лет назад или чуть больше года назад. Мы собирались исполнить их обе, и мы их отрепетировали, и они отлично звучат вживую, и это было действительно весело. Но потом мы решили, что не знаем, когда выпустим эти песни, и в итоге не стали их играть. Так что нам пришлось убрать их из сета просто ждать. Поэтому мы очень рады, что теперь, когда песни наконец-то выпущены, мы их сможем сыграть на концертах».




3 фев 2026
i
industrialist
Вот так хрячка у него...за Экселом, видать, погнался
3 фев 2026
olly71
Не не надо им альбом . Успех 1991 они и на 1/10 не повторят а значит будет разочарование . У них и так всё в полном поряде . стадионы по всему миру полные. один сингл раз в пять лет для них самое то .
